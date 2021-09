Meteorológiai szolgálat: fagyott az éjjel

2021. szeptember 21. 09:56

Fagyott az éjjel, idén ősszel először mértek mínusz hőmérsékleti értéket - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat kedden a Facebook-oldalán.

Legutóbb május 10-én volt fagy az országban, akkor Zabaron mínusz 1,2 Celsius-fokot mértek - írták.



A mostani éjszakai minimumhőmérsékletek eloszlását nagyban befolyásolta a felhőzet alakulása, hiszen a borult tájakon plusz 10 fok körül maradt a hőmérséklet. Országos átlagban 6,4 fok volt.



A Pest megyei Kakucson viszont mínusz 1,1 fokig hűlt le a levegő. Az idei ősz első negatív értéke, csaknem napi rekord is lett, 1997-ben Alcsútdobozon, valamint 2007-ben Zabaron mindössze 0,4 fokkal mértek alacsonyabb hőmérsékletet ezen a napon - ismertették.



Az előrejelzés szerint a következő napokban is csak néhol mérhetnek fagypont közeli értéket, jellemzően 5 fok felett alakulnak a minimumértékek. A nappali maximumok pedig fokozatosan emelkednek, a hétvégén helyenként 25 fok is lehet.



MTI