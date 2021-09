Magyar Levente: Magyarország megerősödve kerül ki a válságból

2021. szeptember 21. 13:53

A magyar kormány megszorításellenes és támogatáspárti gazdasági válságkezelésének köszönhetően Magyarország megerősödve kerül ki a válságból - mondta a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára kedden, Dabason.



Magyar Levente a Vitafort Zrt. beruházásának alapkőletételi ünnepségén arról beszélt, hogy az elmúlt negyedévben Magyarország növekedése az egyik legnagyobb volt az unióban. Az ipari termelés több mint 17 százalékkal nőtt és a mezőgazdaság is szépen teljesített. Hozzátette, hogy Európában egyedülálló mértékű pénzforrást megmozgatva sikerült a magyar gazdaságot élénkíteni.



Azok a beruházások, amelyeket megfinanszírozott a kormány az elmúlt egy-másfél évben, a gyümölcsüket a következő években fogják meghozni - fűzte hozzá az államtitkár.



Pánczél Károly, a térség fideszes országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy Magyarország a kormány sikeres válságkezelésének köszönhetően azon hat európai ország között van, ahol a gazdaság elérte a válság előtti teljesítményt. Hozzátette, hogy a Vitaforthoz hasonló cégek teljesítményének köszönhetően lesz lehetősége a kormánynak olyan támogatásokat biztosítani, mint a fiatalok személyi jövedelemadó kedvezménye, vagy a családoknak visszajuttatandó 600 milliárd forintnyi személyi jövedelemadó.



Kulik Zoltán, a Vitafort Első Takarmánygyártó és Forgalmazó Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy több mint ötmilliárd forint értékű beruházásból épül fel a negyven éves jubileumát ünneplő cég dabasi új gyártóbázisa. A fejlesztés során új premix-, koncentrátum- és tápüzem épül fel két év alatt. Az 5800 négyzetméter hasznos területen, kilenc szinten felépülő, csaknem 40 méter magas ultramodern gyártóbázison a takarmánygyártás teljes folyamatát integrálják.



Az 5 milliárd 98 millió forint összértékű beruházást az állam 1 milliárd 682 millió forint vissza nem térítendő támogatással segítette - fűzte hozzá.



A társaság célja a beruházással nem a termelés növelése, inkább a versenyelőnyre fókuszálnak meglévő piacaikon, ahogyan a milliárdos kutatás-fejlesztési programjaikkal is. A fejlesztésnek köszönhetően a ma mintegy 2000 féle végterméket előállító Vitafort Zrt. az egyes állatokra egyedenkénti takarmányozást nyújthat majd, akár az automatizált, robotizált istállóknak is. A teljesen robotizált takarmánykiosztás ugyanis az elkövetkező években egyre inkább előtérbe kerül majd, és erre a Vitafort elsőként kíván felkészülni az országban - hangsúlyozta a cég vezérigazgatója.



A nyolc gazdasági társaságot összefogó Vitafort cégcsoport árbevétele az elmúlt öt évben 50 százalékkal, 31 milliárd forintra nőtt. A cégcsoport éves szinten 980 ezer tonna tápegyenértéket értékesít belföldön, növénytermesztést 1800 hektáron folytat, gabonakereskedelme 300 ezer tonnát tesz ki, továbbá 30 ezer hízót, 8 millió liter tejet termel, a laboratóriumokban 12 ezer mintát vizsgál, 180 ezer paraméterrel. Világszerte 18 országban van jelen, Moldáviában 30, Romániában 25, Ázsiában 15 éve.



A nyilvános cégadatok szerint a Vitafort Zrt. 2019-es adózott eredménye 671 millió forint, a 2020-as eredménye pedig 411 millió forint volt.

MTI