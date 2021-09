Erősen felhős vagy borult lesz az ég, többfelé zápor

2021. szeptember 21. 16:32

Várható időjárás szerda éjfélig: estig inkább csak időszakosan lehet zártabb a felhőtakaró, éjszaka azonban észak felől megvastagszik a felhőzet. Hajnalban az északi, északkeleti tájakon már kisebb eső is valószínű.



Szerdán a déli órákig jobbára erősen felhős vagy borult lesz az ég, és többfelé számíthatunk - többnyire gyenge intenzitású - esőre, záporra. Később csökken a csapadékhajlam, és lassan, fokozatosan megkezdődik észak felől a felhőzet szakadozása, de határozottabb felhőzetcsökkenés a késő délutáni, esti óráktól várható. Az északnyugati, északi szél a nappali órákban többfelé megélénkül, szerdán főként az Észak-Dunántúlon erős lökések is kísérhetik.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jobbára 7 és 11 fok között várható, de az eleinte kevésbé felhős, hidegre érzékeny vidékeken ennél pár fokkal alacsonyabb értékek is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 12 és 18 fok között valószínű.

MTI