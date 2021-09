„Pokoli" Dante-kiállítás nyílik a Római Magyar Akadémián

2021. szeptember 21. 18:03

Négy kortárs magyar képzőművész - Baksai József, Gaál József, Szurcsik József és Lovas Ilona - munkáiból nyílik kiállítás Kinek a pokla ma Dante pokla? címmel, a nemzetközi Dante-emlékév programjaként csütörtökön a Római Magyar Akadémián, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) együttműködésével.

Dante Alighieri, a "Sommo Poeta", azaz a legnagyobb költő halálának 700. évfordulójára emlékezik idén a világ. A Római Magyar Akadémia két programot szentel a témának, mindkettő elnyerte az olaszországi Dante-bizottság támogatását, mindkettő a hivatalos eseménysorozat részévé vált - közölte az MTI-vel kedden az MMA.



Az első program az a kiállítás, amely arra a kérdésre keresi a választ, hogy kinek a pokla ma Dante pokla.



Sulyok Miklós kurátor tizenhat művet válogatott az MMA négy olyan tagjának a munkásságából, akiknek műveiben mindig szerepet játszott mind a dantei, mind pedig az általános értelemben vett pokol.



Mint a közlemény kiemeli, Dante Isteni színjátéka Magyarországon is fontos kiindulási pont a művészek számára, a kiállított művek azonban nem illusztratív jellegűek, az alkotók inkább saját személyes értelmezésüket mutatják be a pokol dantei, illetve mai világunk szerinti fogalmáról. Mind a négy művész rendszeresen visszatérő motívuma a vallás, a szentség, a kárhozat, a szenvedés, illetve a test és a lélek közötti kapcsolat, melyeket pszichológiai nézőpontból közelítenek meg. A pokolra nem úgy tekintenek, mint a túlvilág egy távoli helyszínére, hanem mint a posztmodern világ egyfajta lelki és szellemi állapotára - közölték a szervezők.



"Baksai József művészetére jellemző, hogy mitológiai, ókori és keresztény témákat dolgoz fel, amelyek mindig, de csupán közvetett módon kapcsolódnak Dante világához. A Gaál József által megjelenített emberek és állatok minden kor, de főként a modern kárhozottjai. A Lovas Ilona-féle. szinte már teátrális videó jelenete az emberiség elkerülhetetlen szenvedésébe enged betekintést, Szurcsik József klausztrofób világát pedig emberi lények és embertelen vidékek alkotják. A négy művész - noha a végtelen emberi pokol szomorú témáit ábrázolja - engedi, hogy némi fény is gyúljon a Pokol ködös színpadán" - fogalmaz a közlemény.



A november 5-ig látható kiállítás alkalmából a Magyar Művészeti Akadémia katalógust jelentet meg, amelyben Sturcz János művészettörténész a pokolfelfogások és azok művészi megjelenítésének kontextusába helyezve mutatja be a tárlat anyagát.



A kiállítást a szervezők az előkészítés ideje alatt, augusztus 15-én elhunyt Lovas Ilona emlékének szentelik.



