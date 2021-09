Sinkovits Imre kulturális kollégiumot szerveznek a Lakitelek Népfőiskolán

2021. szeptember 21. 18:48

Sinkovits Imre kulturális kollégiumot szervez az Ifjú Konzervatívok a Nemzetért Egyesület (IKoN) és a Lakitelek Népfőiskola; a jelentkezéseket október végéig várják - jelentették be a nemzet színészének születésnapja alkalmából kedden a Lakitelek Népfőiskolán.

Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a Népfőiskola Alapítvány kuratóriumi elnöke emlékeztetett arra, hogy az ötlete nyomán és Seregi Zoltán rendezésében 1993-ban bemutatott, az egyéni vállalkozásról szóló Frici, a vállalkozó szellem című harmincrészes filmsorozatban Tibor atya szerepét Sinkovits Imre, az ügyvédet pedig fia, Sinkovits-Vitay András játszotta. "Ez a filmsorozat alapozta meg tulajdonképpen a lakiteleki népfőiskola anyagi hátterét" - hangoztatta.



A kuratóriumi elnök felidézte, hogy számos lakiteleki találkozó, köztük az 1979-es Fiatal írók találkozója is Sinkovits Imre ötlete nyomán valósult meg.



Hangsúlyozta: nagy öröm számára, hogy Sinkovits Imre "több nemzedéket összekötő személyisége, hite, szellemisége ma is nagy erővel bír, és a fiatalok a kollégium életre hívásával tovább is éltetik".



Nagy Dóra, az Ifjú Konzervatívok a Nemzetért Egyesület elnöke elmondta: a szervezet tagjaiban évek óta érlelődött már a kollégium gondolata, amelyet végül a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) körül kirobbant "hisztéria" hívott életre.

A nemzet színésze





Az elnök szerint "a korunkban zajló identitásháború a kultúrában érhető tetten a leginkább". Éppen ezért legfőbb célkitűzésük rávilágítani arra, hogy "a rendszerváltás óta eluralkodó liberális kultúraértelmezéssel szemben és mellett is létezik művészet, film és irodalom" - fogalmazott.



Nagy Dóra kiemelte: azért választották Sinkovits Imrét a kollégium név- és irányadójának, mert az ő munkássága, élete és hazája iránti mély szeretete példaértékű a mai fiataloknak, és irányt tud mutatni ebben a "viharos, identitásháborúktól terhes időszakban".



Azt szeretnék, ha a fiatalok látnák, hogy az életben tapasztaltak hogyan jelennek meg a filmek világában, illetve az irodalom területén.



Biró István, az IKoN tagja és a kollégium egyik főszervezője szerint fontos megvizsgálni, hogy mit olvasnak az emberek napjainkban, az olvasottak hogyan formálják a gondolkodásukat és milyen képet alakítanak ki róla.



A kollégiumba éppen ezért olyan 35 év alatti, egyetemen vagy főiskolán tanuló hallgatók, doktoranduszok, a terület iránt érdeklődő fiatal felnőttek jelentkezését várják, akik jelenlegi vagy későbbi tanulmányaikkal, valamint munkájukkal kapcsolatban szeretnének mélyebb ismereteket szerezni a filmelmélet, filmesztétika, kultúra és nemzetpolitika kapcsolata, valamint a szépirodalom területein.



Mint elhangzott, a kollégium keretein belül két nagy területet érintenek. Az egyik a film- és színművészet, a másik pedig a kortárs próza. Minden kollégiumi hétvégén neves előadók, művészek, közéleti személyiségek tartanak majd előadást és vitaindító konzultációs alkalmakat a megadott témakörökben.



A képzés 2021 novembere és 2022 decembere között hat alkalommal, 2-3 havonta egy-egy bentlakásos hétvégén, nyáron pedig szabadegyetem formájában a Lakitelek Népfőiskolán zajlik majd, amelynek költsége alkalmanként ötezer forint.



További részletek a www.ikonnf.hu oldalon olvashatók.



A sajtótájékoztatót követően, a nemzet színészének születésnapja alkalmából a résztvevők megkoszorúzták Sinkovits Imre szobrát a Lakitelek Népfőiskola Hungarikum Ligetében. A megemlékezés Sinkovits-Vitay András szavalatával zárult.



Sinkovits Imre (1928-2001) Kossuth-díjas színész, az első nemzet színésze cím birtokosa szeptember 21-én, a magyar dráma napján lenne kilencvenhárom éves.



MTI