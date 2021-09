Kósa: megalakultak az első kismama-szövetkezetek

2021. szeptember 21. 18:57

Megalakultak az első kismama-szövetkezetek, már négy van belőlük az országban - mondta Kósa Lajos (Fidesz) országgyűlési képviselő, az Országos Szövetkezeti Tanács elnöke kedden az MTI-nek.

A fideszes politikus emlékeztetett: idén július elsejével lépett hatályba a kismama-szövetkezetek alapításáról szóló jogszabály, és már meg is alakult néhány: a legelső Veszprémben, de van már kismama-szövetkezet Somogy megyében, Pest megyében és Csongrád-Csanád megyében is összesen 100-200 taggal.



Nagy öröm, hogy ilyen gyorsan reagáltak a kismamák és nagyon remélem, hogy épp olyan szép karriert tud befutni ez a szövetkezeti forma, mint a nyugdíjas-szövetkezetek és a diákszövetkezetek - jegyezte meg.



Hozzátette: a kismama-szövetkezet abban segíti a gyesen vagy gyeden lévő kismamákat, hogy rendkívül rugalmas formában vissza tudjanak térni a munkaerőpiacra. Teljesen szabadon, rugalmasan vállalhatnak munkát a közösségben és erre a rugalmasságra az iparnak is szüksége van, hiszen vannak olyan iparágak, ahol már munkaerőhiánnyal küzdenek a vállalkozók - fogalmazott Kósa Lajos.



MTI