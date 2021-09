21. Filmtettfeszt: tizenöt erdélyi városban vetítik a legújabb magyar filmeket

2021. szeptember 21. 21:42

Tizenöt városban ismét lehetőség nyílik magyar filmvetítéseken részt venni október elején, 21. kiadásához érkezett ugyanis az Erdélyi Magyar Filmszemle, a Filmtettfeszt melynek célja változatlan: a legújabb magyar filmeket kívánja megismertetni az erdélyi közönséggel.

A feleségem története Enyedi Ildikó új filmjének erdélyi premierjével és további 13 friss, magyar játékfilmmel startol idén október 6-án a Filmtettfeszt Erdélyi Magyar Filmszemle. A rendezvény felhozatala ez alkalommal is a sokszínűség jegyében alakul, hiszen filmdráma, történelmi film, horror, sci-fi és romantikus vígjáték is színesíti a műfaji palettát.

Ezenkívül két órányi, nemzetközi fesztiválokon díjazott magyar rövidfilm, legendás filmklasszikus és gyerekvetítések egészítik ki a felhozatalt. A műsorra tűzött tucatnyi friss magyar nagyjátékfilm között szép számban vannak erdélyi vonatkozásúak. A nyitófilm például a Legjobb tudomásom szerint című párkapcsolati dráma lesz. Több helyszínen vetítik továbbá Felméri Cecília kolozsvári rendező első egészestés alkotását, a Spirált, illetve Hajdu Szabolcs erdélyi stábbal és színészekkel forgatott filmantológiáját, a Békeidőt, melynek Erdélyben is voltak forgatási helyszínei.

A műsorkínálatot továbbá két dokumentumfilm is színesíti: a kolozsvári Maksay Ágnes rendezte Lángolj és világíts! címet viselő, valamint Nagy Viktor Oszkár csángó témájú portréfilmje, a Tündérország – Ferenc útja című alkotás.

A dokumentumfilmes műsort a Filmgalopp nevű versenyszekció is erősíti, melyben idén hét erdélyi dokumentumfilm mérettetik meg. Ezenkívül a filmfesztiválnak köszönhetően a kolozsvári és a csíkszeredai nézőkhöz is eljut Enyedi Ildikó legújabb filmje, A feleségem története, Füst Milán több mint 20 nyelvre lefordított és irodalmi Nobel-díjra felterjesztett regényének mozgóképes adaptációja, valamint megtekinthető lesz Horvát Lili filmdrámája, Magyarország idei Oscar-nevezettje, a Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre című alkotás is.

Mindezek mellett számos további film közül lehet válogatni, a program nagyrésze már böngészhető is, és néhány napon belül teljessé válik a rendezvény weboldalán. Az erdélyi magyar filmszemle központja Kolozsvár lesz, a rendezvény ezen kívül – helyi szervezőpartnerek segítségével – 14 további városban zajlik október 6-10. között. Idén először Marosvásárhely is csatlakozik a Filmtettfeszthez, így Kolozsvár, Arad, Brassó, Csíkszereda, Gyergyószentmiklós, Kézdivásárhely, Kovászna, Nagykároly, Nagyszalonta, Nagyszeben, Nagyvárad, Szamosújvár, Sepsiszentgyörgy, Székelyudvarhely és Temesvár lakói mellett már a vásárhelyi filmkedvelőknek is lehetőségük nyílik megismerkedni a legújabb magyar alkotásokkal – olvasható a szervezők által közzétett programban.

Bencze Emese

