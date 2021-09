Állami Számvevőszék: gyorsuló gazdaság, csökkenő sérülékenység

2021. szeptember 22. 17:30

A koronavírus-járványra adott költségvetési lépések hatására a gazdasági növekedés visszatért, az államadósság-szabály teljesül, a költségvetés bevételei pedig az időarányosnál kedvezőbben alakultak - foglalták össze az első félévi költségvetési folyamatokat elemzésükben az Állami Számvevőszék (ÁSZ) szakértői.

A szervezet honlapján szerdán megjelent elemzés rámutat, hogy az első negyedévben még érvényesültek a járvány kedvezőtlen gazdasági hatásai. A második negyedév során azonban a gazdasági növekedés felgyorsult, és a GDP már 17,9 százalékkal meghaladta az előző év második negyedévének értékét. A kiugró növekedési adat nem csak a bázisidőszak alacsony számait, de a 2019. első félévében mért GDP-t is meghaladja.



A kedvező gazdasági folyamatok alapján az év egészében a gazdasági növekedés várhatóan meghaladja a kormányzati prognózis szerinti 4,3 százalékos értéket, ez pedig kedvező hatással lehet az államadósság-szabály teljesülésére.



A költségvetési szervek beruházásainak volumene folyamatosan nőtt, míg a vállalkozások beruházásai csak a második negyedévben kezdtek élénkülni. A kiskereskedelmi forgalom bővülésének üteme elmaradt a gazdasági növekedés mértékétől.



Az összességében visszafogott kereslet ellenére az infláció jelentősen felgyorsult, tartóssá válásának megakadályozása összehangolt monetáris és fiskális intézkedéseket igényel - hívják fel a figyelmet az ÁSZ elemzői.



Az adóbevételek kedvezően alakultak, ehhez hozzájárult, hogy a kormányzat szelektíven alkalmazta az adókönnyítéseket, és a gazdaság fehérítését szolgáló adózási feltételrendszert tovább erősítette.



A gazdasági folyamatokat a koronavírus-járvány hosszú távú hatásai miatt még sok bizonytalanság övezi, ezért indokolt ezek havi monitorozása - emelik ki az elemzők. Tanácsadó tevékenysége keretében ezért az ÁSZ is létrehozott egy havi monitoring rendszert.



Az Országgyűlés az idei központi költségvetésről szóló törvény módosításában rögzítette, hogy a kormányzati szektor uniós módszer szerinti hiánya a GDP 7,5 százaléka lesz. A törvényjavaslat indokolása szerint ennek a központi alrendszer 3990 milliárd forint pénzforgalmi hiánya felel meg. A különbség a kormányzati hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokból és az automatikusan teljesülő előirányzatok várható alakulásából ered. Az elemzés az I. félév végére kialakult hiányt ennek ismeretében értékelte, a Költségvetési Tanács pedig ennek a számnak az ismeretében állapította meg, hogy az államadósság-szabály teljesül - jelezte összefoglalójában az ÁSZ.



Az elemzés rámutat, hogy a költségvetési kiadások rugalmasságot középpontba állító szabályozása lehetővé teszi, hogy a kormány rugalmasan reagáljon a járvány alakulására, illetve a gazdasági helyzet változásaira. Ez a lehetősége az idei második félévben is fennmarad, mivel a kiadások az időarányosnál kisebb mértékben, a bevételek viszont nagyobb mértékben teljesültek.



Az államadósság alakulása szempontjából kockázatot az uniós bevételek időarányostól lényegesen elmaradó teljesülése okoz, miközben az uniós források bevonásával megvalósítani tervezett programok támogatását a költségvetés továbbra is nagy arányban megelőlegezi. Ez növeli a pénzforgalmi hiányt és átmenetileg az államadósságot, amit az egyéb kiadások engedélyezésénél szükséges figyelembe venni az államadósság-szabály teljesülése érdekében - hangsúlyozta az ÁSZ.

