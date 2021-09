Rétvári: az emberi élet teljessége a nemzeti identitással valósulhat meg

2021. szeptember 22. 18:44

Az emberi élet teljessége csak a nemzeti identitással valósulhat meg - hangsúlyozta az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkára szerdán Budapesten.

Az államtitkár – archív

Rétvári Bence az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET) Lépj át a határaidon! című projektjének rendezvényén közölte: határon túli magyarok nélkül nincs nemzet és nemzet nélkül nincs haza. A mintegy két és fél éves projekt keretében - folytatta - határon túli magyar diákok találkoztak határon inneni társaikkal, 450 közösségből, tízezres nagyságrendben.



Az államtitkár a program megvalósítóinak, köztük a Magyar Cserkészszövetségnek is köszönetet mondva úgy fogalmazott: "számunkra ez rendkívül fontos, mert hiszünk abban, hogy az emberi élet teljessége csak (.) a nemzeti identitással tud megvalósulni".



A cserkészet az elmúlt száz évben Magyarországon nemzetmegtartó erő is volt - mondta. Kiemelte, hogy minden magyar cserkész számára fontos a magyar identitás, a nemzeti közösségek és hagyományok, a nemzet törtélelme, nyelve, mindezt önkéntes alapon.



A kereszténydemokrata politikus megfogalmazása szerint a cserkészet a fogyasztói társadalommal szemben az önkéntes hozzáállás ellenkultúráját, az identitásvesztéssel és internacionalizmussal szemben pedig a nemzeti, egyházi, családi és baráti közösségek megerősítését hordozza. Ez az út tette Európát a világ vezető kontinensévé - jegyezte meg.



Az eseményen kiosztott sajtóanyag szerint a Lépj át a határaidon! elnevezésű projekt az Európai Unió Szociális Alapjának és Magyarország költségvetésének társfinanszírozásával valósul meg az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET) és a Magyar Cserkészszövetség konzorciumi partnerségével, 2018. eleje és 2021. szeptember 30-a között.



A projekt célja a Kárpát-medencében élő magyarság, a határon innen és határainkon túlra szakadt nemzettársak közötti kulturális- és hagyományőrző kapcsolatok erősítése - írták.



Az is cél, hogy szakmai hálózatok kiépítésével, jó gyakorlatok megosztásával elősegítsék a nemzeti összetartozás, a közös identitásérzet megélését és erősödjön a közösségfejlesztés és a társadalmi felelősségvállalás Kárpát-medence fejlesztendő térségeiben. Szintén a célok között említették a kulturális kapcsolatok bővítését, a szakmai tudás gyarapodását, a helyi kulturális identitás erősítését; a hátrányos, illetve a halmozottan hátrányos társadalmi csoportok felzárkóztatásának elősegítését; az együttműködések támogatását az ifjúságügy, egyházügy és sport területén, valamint az önkéntesség fejlesztését.



A cserkészszövetség elsősorban fesztiválok, táborok, vezetőképzések szervezésével vett részt a projektben, rendezvényeibe bevonva a Kárpát-medencei magyar cserkészcsapatokat és szövetségeket - olvasható az összegzésben.



Az EMET a Kárpát-medencei magyar szervezetek számára tudásfórummal egybekötött szakmai programsorozatokat szervezett. Ezek hatására erősödött a civil szervezetek "forrásteremtő képessége", illetve segítette a hálózatosodást online adatbázis kialakításával, szakértői tevékenység biztosításával.



Monszpart Zsolt, az EMET főigazgatója a sajtótájékoztatón a többi között arról beszélt, hogy a projekt célcsoportját 18 és 25 év közötti fiatalok alkották, akik szívesen fogadták a program rendezvényeit, szakmai műhelymunkáit.



Bedekovics Péter, a Magyar Cserkészszövetség elnöke egyebek mellett szólt arról, hogy projekt keretében szervezetett 115 rendezvényen mintegy 11 ezren vettek részt, közülük több mint 2100-an határon túli, valamint 4600 résztvevő 25 év alatti volt. Kitért arra is, hogy online felületeket is fejlesztettek, köztük adományportált, Trianon századik évfordulójához kapcsolódó honlapot és az otthoni tanulást segítő felületet is.



MTI