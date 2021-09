A Pozsonyi Magyar Szakkollégium ünnepélyes tanévnyitója

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára és Mózes Szabolcs, a kollégium igazgatója (b-j) átvágja a nemzeti színű szalagot a Pozsonyi Magyar Szakkollégium ünnepélyes tanévnyitóján 2021. szeptember 22-én.

Az intézményben ezen a napon átadták a Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásával felújított helyiségeket. MTI/Krizsán Csaba

Magyarnak lenni "nemcsak származás és vállalás kérdése, hanem minőség kérdése is" - jelentette ki Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára szerdán Pozsonyban, ahol köszöntőt mondott a Pozsonyi Magyar Szakkollégium ünnepélyes évnyitóján.

Az államtitkár az ünnepségen - amelyen a Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásával felújított helyiségeket is átadták - a szakkollégiumok kiemelten fontos szerepéről, az erős magyar intézményrendszer megteremtésének szükségességéről beszélt. Rámutatott: a szakkollégiumoknak az a feladatuk, hogy befogadják a magyar intézményekben nevelkedett fiatalokat, s az elitképzés olyan bástyái legyenek, ahonnét olyan fiatalok kerülnek ki, akik a szülőföldjükön boldogulva segítik majd közösségüket, és példát mutatnak majd a leendő diákoknak.



"Magyarnak lenni nemcsak származás és vállalás kérdése, hanem minőség kérdése is. Reméljük, hogy ezt a magyar minőséget ez a szakkollégium és az itt tanuló diákok és hallgatók is képviselik majd" - hangsúlyozta Potápi Árpád János. Hozzátette: ha szakkollégiumok létrehozásáról van szó, el kell mondani, hogy további helyszíneken, például Nyitrán és Kassán is ilyeneket kellene létrehozni.



Mózes Szabolcs, a szakkollégium igazgatója a megnyitón intézményükről azt mondta, annak feladata nem az, hogy kész válaszokat adjon a diákoknak, hanem hogy segítse őket az "útkeresésben". Az intézményigazgató az MTI-nek nyilatkozva elmondta: az intézmény jelenleg többletet nyújt a pozsonyi egyetemeken tanuló diákoknak, és már vannak példák a szakkollégium itthon tartó hatására is.



A Pozsonyi Magyar Szakkollégium 2016-ban kezdte meg működését a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága támogatásának köszönhetően. A szakkollégiumban mintegy másfél éves - a járványhelyzet miatti - kényszerszünet után, most kezdődött újra a jelenléti oktatás. Az intézmény befogadókapacitását az idei tanévre - két nagyobb lakóegység kialakításával - 20-ról 28 férőhelyesre sikerült növelni. A szakkollégiumban szeptemberben 24 kollégista kezdte meg a tanévet.



Potápi Árpád János még a szakkollégium évnyitója előtt koszorút helyezett el a pozsonyligetfalui mészárlás áldozatainak emléktáblájánál. Az egykori - a második világháború után létrehozott - ligetfalui gyűjtőtáborban etnikai alapú tisztogatás keretében több száz embert, köztük 90 magyar leventét gyilkoltak meg a csehszlovák hadsereg katonái. A tragédia helyszínén az egykori BS6-os katonai erődnél 2015-ben állítottak emléktáblát.

MTI