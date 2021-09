A nemzeti régiók kezdeményezői a lettországi aláírások érvényesítéséért

2021. szeptember 22. 21:03

Jogorvoslatért folyamodnak a nemzeti régiók polgári kezdeményezés illetékesei a lett bírósághoz a Lettországban összegyűjtött támogató aláírások több mint 21 százalékának az érvénytelenítése miatt - közölte szerdán Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke, a kezdeményező bizottság képviselője.

Amint a közleményben részletezi: a lett hatóságok az országban összegyűjtött 6838 aláírás közül csak 5395-nek az érvényességét ismerték el. Az aláírások több mint 21 százalékának az érvénytelenítésével Lettországban a hatezres küszöb alá szorult az aláírások száma.



A kezdeményezők részletes magyarázatot kértek az illetékes lett hatóságtól, és ebből az derült ki, hogy a legtöbb aláírást (775-öt) azért érvénytelenítették, mert olyan személyektől származtak, akik ugyan Lettország területén élnek, de nem rendelkeznek lett állampolgársággal. Ha ezeket az aláírásokat érvényesnek ismerte volna el a lett hatóság, a lettországi aláírások száma meghaladta volna a megkövetelt küszöbértéket.



Amint az SZNT elnöke közölte: a válaszlevél a volt Szovjetunió állampolgáraiként határozta meg az ebbe a kategóriába tartozókat, akik nem szerezték meg Lettország, vagy bármely más ország állampolgárságát.



Izsák Balázs megállapította: ezen a ponton a nemzeti régiókért indított polgári kezdeményezés találkozik a Minority Safepack polgári kezdeményezés javaslatával, hogy az állam nélküli személyek és családjaik jogait közelítsék az uniós állampolgárok jogaihoz.



"Számunkra a lettországi helyzet megoldásához az egyetlen lehetséges út a jogorvoslat útja, amennyiben ezt ott élő barátaink, szövetségeseink is megértik és támogatják" - áll a közleményben.



Izsák Balázs azt tartotta a nemzeti régiókért indított polgári kezdeményezés legnagyobb kihívásának, hogy megértessék minden tagállammal "- Lettországot, Romániát, Szlovákiát is beleértve -, hogy a kezdeményezés nem irányul az unió egyetlen állama ellen sem, és egyformán szolgálja az unió harmonikus fejlődésén keresztül a nemzeti régiók közösségeit, a tagállamokat és az egész Európai Uniót".



A nemzeti régiókért elindított európai polgári kezdeményezés lényege, hogy az EU tagállamai a gazdasági lemaradás megszüntetését szolgáló kohéziós források elosztásánál legyenek tekintettel a régiók nemzeti, kulturális jellegzetességeire is.



A május hetedikén zárult aláírásgyűjtés során a kezdeményezőknek sikerült teljesíteniük az EU által támasztott feltételeket. Több mint 1,4 millió aláírást gyűjtöttek össze a megkövetelt egymillió helyett, és az előírt hét ország helyett tizenegy országban (Magyarországon, Romániában, Szlovákiában, Horvátországban, Írországban, Spanyolországban, Belgiumban, Lettországban, Litvániában, Szlovéniában és Svédországban) sikerült átlépni az aláírások számával a megszabott küszöböt. A tizenegy ország közül Lettország mellett Spanyolországban fejeződött be az aláírások ellenőrzése. Ott az érvényesített aláírások száma meghaladja a küszöböt.

MTI