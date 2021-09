Huszonegy elfogatóparancs volt érvényben ellene – lakat alá került

2021. szeptember 23. 10:25

Elfogtak egy több éve bujkáló bűnözőt, aki ellen már huszonegy elfogatóparancs volt érvényben - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda csütörtökön a police.hu oldalon.

P. László - akit lopás és testi sértés miatt is kerestek - nemzetközi rendőri együttműködés nyomán Nagy-Britanniában, Londonban került rendőrkézre hétfőn.



A szökevény több mint 14 év letöltendő szabadságvesztés elől próbált elrejtőzni - tették hozzá.



Közölték azt is, hogy P. László büntetéseinek hossza akár növekedhet is, mivel több büntetőeljárása még nem zárult le.



A bűnöző kiadatásáról a későbbiekben döntenek a hatóságok - írták.

MTI; Gondola