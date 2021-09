Migránsok – Növekszik a határsértők száma a Homokhátság déli részén

2021. szeptember 23. 12:37

Jelentősen növekszik a határsértők száma a Homokhátság déli részén, az érintett önkormányzatok a polgárőrszervezetek és a mezőőrség támogatását, valamint a térfigyelő kamerarendszerek bővítését kérik - jelentette ki Nógrádi Zoltán (Fidesz-KDNP) polgármester csütörtökön Mórahalmon.

A politikus a térség polgármestereivel és a rendvédelmi szervek helyi vezetőivel tartott térségi közbiztonsági egyeztető fórumot követő sajtótájékoztatón azt mondta, a 2015-ben kicsúcsosodó migrációs válság rendkívül komoly kihívás elé állította az embereket, jelentősen befolyásolva az itt lakók életminőségét.



Az elmúlt hónapokban az ehhez vezető folyamat kezd megismétlődni. A járás területén tavaly 1100 határsértőt tartóztattak föl, idén csak szeptember elejéig 3600-at, többségüket az elmúlt hetekben. Szélesedik az érintett települések köre is: a rendészeti jelenlét elkerülése érdekében Röszke, Mórahalom, Ásotthalom mellett egyre gyakrabban tűnnek föl a határsértők Pusztamérgesen, Öttömösön, Ruzsán és már Forráskúton is - közölte a polgármester.



Nógrádi Zoltán leszögezte, a határzár jelentősége elvitathatatlan, ennek köszönhető, hogy nem ezrével érkeznek a Homokhátság településeire a migránsok. A határsértők azonban megbontják a kerítést vagy létrával másznak át rajta, és vannak olyan természeti akadályok, vízfolyások is, ahol kikerülhető a védelem; emellett kiemelkedő az embercsempészek szerepe is.



Míg korábban a határsértők kerülték az érintkezést a lakossággal és intézményekkel, az elmúlt időszakban megjelentek a belterületen is. Régebben nem volt jellemző agresszív a fellépés, ez megváltozott a határzónában a rendőrökkel, katonákkal szemben, és előfordulnak az itt élőkkel szemben elkövetett, jellemzően vagyon elleni bűncselekmények is - mondta Nógrádi Zoltán.



Az érintett önkormányzatok - a rendőrségnek hiánypótló segítséget nyújtó - polgárőrszervezetek kiemelt támogatását kérik járművek, eszközök beszerzéséhez. A bűncselekmények megelőzése és a lakosság szubjektív biztonságérzetének erősítése érdekében fontos lenne a térfigyelő kamerarendszerek bővítése, a mezőgazdasági károk elhárítása érdekében pedig a mezőőrség támogatása - hangsúlyozta a politikus.



MTI