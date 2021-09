Dokumentumfilm készül Kemény Dénes vízilabda-válogatottjáról

2021. szeptember 23. 13:28

A Nemzeti Filmintézet támogatásával egész estés dokumentumfilm készül a magyar vízilabdasport történetének egyik legsikeresebb időszakáról, a Kemény Dénes által dirigált válogatottról, amely tizenkét év alatt többek között sorozatban három olimpiai bajnoki aranyat nyert.

A csütörtöki sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a forgatást jövő tavasszal kezdik, a bemutatóra pedig várhatóan 2022 év végén kerül sor.



Zákonyi S. Tamás, az alkotás rendezője és producere elmondta, a film az 1997 és 2008 közötti időszakot mutatja majd be. Ebben a periódusban a magyar férfi vízilabda-válogatott 329 mérkőzést játszott, amiből 273-at megnyert, 16 döntetlen mellett 40-szer kapott ki, és kizárólag a 2001-es fukuokai világbajnokságon maradt le a dobogóról.

A rendező hozzátette, közel 40 órányi saját forgatott anyaga van, emellett pedig archív felvételeket is felhasználnak a frissen felvett beszélgetések mellett.



"Olyan filmet szeretnénk készíteni, ami visszaadja azt az alázatot, munkát és szeretetet, ami ezeket a fiúkat összetartja, és a tehetségen túl megmutatni azokat a pontokat, ami azzá tette őket, amik lettek" - nyilatkozta Zákonyi S. Tamás, aki megjegyezte, tavaly június 18-án, Benedek Tibor halálakor döntötték el, hogy belefognak a munkába.



"A tavalyi nyár után azt gondoltam, nehéz lesz bármit is csinálni, de az nekem most minden díjnál, kitüntetésnél többet jelent, hogy következő másfél évben tehetek azért, hogy az utókor számára legyen egy méltó alkotás" - mondta a háromszoros olimpiai bajnok Kiss Gergely.



A hozzá hasonlóan Sydneyben, Athénban és Pekingben is győztes Kásás Tamás arról beszélt, nem igazán találkozik korábbi csapattársaival, most azonban nagyon megörült nekik, és várja már a forgatást, ahol várhatóan olyan régi élmények jönnek majd elő, amire az egyik legbüszkébb élete során. Hozzátette, a legnagyobb élménye a csapattal töltött idő volt a hétköznapokban.



A kétszeres olimpiai bajnok Madaras Norbert arról beszélt, rengeteget tanult társaitól, akik az ő érkezésekor már ötkarikás címvédők voltak: "Ha ez a film jól visszaadja majd a történteket, akkor nagyon sok fiatal tud majd tanulni belőle. Ilyen fajta jó példa szerintem azóta sem volt."



Kemény Dénes szövetségi kapitány szerint a csapat kulcsa az egymáshoz való alkalmazkodás volt: "Ez olyan volt, mint egy jó házasság, ami nagyon ritka dolog. El tudtuk egymást fogadni, és ha el is tértünk egymástól gondolatban a megvalósítást illetően, a cél így is összekötött minket. Azt gondolom, kevés olyan csapat van a világon, amelynek tagjai, ha összeállnak egy képre, 39 olimpiai aranyat oda tudnak tenni."



MTI