A nemzeti irodalom mellett az irodalmi nemzet is kialakult

2021. szeptember 23. 17:06

A nemzeti irodalom mellett mára kialakult az irodalmi nemzet is - fogalmazott Szili Katalin az Anyanyelvápolók Szövetsége és a Magyar Napló Kiadó Határtalan magyar irodalom - irodalmi kánonok határai között című rendezvényének csütörtöki megnyitóján, Badacsonytomajban.

A határon túli magyarok ügyeivel foglalkozó miniszterelnöki megbízott beszédében arról szólt, hogy milyen fejlődés volt tapasztalható a magyar irodalom elmúlt évtizedeiben.



Az irodalmárok, irodalomtörténészek, nyelvészek, írók, költők részvételével harmadik alkalommal szervezett találkozón Szili Katalin kiemelte, hogy sokat küzdünk a mai világban az identitás megőrzéséért. Az alaptörvényben is megfogalmaztuk, hogy fontos számunkra a határon túliak sorsa, hogy felelősséget viselünk egymásért. Ennek része, hogy elősegítjük a határon túli magyar irodalom megjelenését, azoknak a tanulmányoknak a közzétételét, amelyek határon túli magyar irodalom elemzésével foglalkoznak - fejtette ki Szili Katalin.



Reményét fejezte ki, hogy a mára már hagyománynak számító találkozónak folytatása is lesz, hogy a globalizálódó világunkban meg tudjuk őrizni a identitásunkat. "Az elmúlt tíz esztendő nemzetpolitikája méltán lehet arra büszke, hogy nemcsak a virtuális valóságban, a szimbolikus térben építette ezt a közösséget, amit úgy hívunk, hogy nemzet", hanem a valóságban is a hétköznapi támogatásokkal, oktatással, a kultúra támogatásával, hiszen "ez a saját identitásunknak a fundamentuma" - jegyezte meg Szili Katalin.



MTI