Vaddisznók kóboroltak Róma utcáin

2021. szeptember 23. 20:02

Vaddisznócsorda vonult végig szerdán az olasz főváros északi részének utcáin, a videofelvételek szerint az állatokat nem zavarta sem a gépkocsiforgalom, sem a járókelők sokasága.

Róma külvárosaiban rendszeresen felbukkannak vaddisznók az utóbbi években, az állatokat valószínűleg a gyakran kiürítetlen szemetes tartályokból kiömlő bűzlő hulladék vonzza.



A probléma annyira mindennapossá vált, hogy az októberi római főpolgármester-választás kampányában is hangsúlyos témává vált.



Virginia Raggi újraválasztásáért küzdő jelenlegi polgármester, az Öt Csillag Mozgalom tagja a hónap elején bírósági keresetet nyújtott be, amelyben azzal vádolta az ellenlábas Demokrata Párt vezette, fővárost ölelő Lazio térséget, hogy nem képes semmit tenni azért, hogy a vadállatokat Rómán kívül tartsa.



A térség vezetése cáfolta a vádakat, mondván a várost körülvevő vidéki területek igazgatása a különböző római önkormányzatok hatáskörébe tartozik.



"Még az iskolába járás is veszélyesé vált itt" - mondta a római északi részén élő Nunzia Cammino.



Roberto Gualtieri, a Demokrata Párt tagja, Raggi egyik fő ellenfele a főpolgármester-választáson a keresetet viccnek nevezte, és rossz igazgatással vádolta a főpolgármesteri hivatalt.

"Ahelyett, hogy polgármester lenne, Raggi zoológusként volt kénytelen dolgozni. Láttunk már vaddisznókat, labrador nagyságú patkányokat, gyilkos sirályokat" - vágott vissza Giorgia Meloni, a jobboldali Olasz Testvérek (FdI) párt vezetője szerdán Raggi mellett kampányolva.

MTI