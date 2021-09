Temesvári Magyar Napok

2021. szeptember 23. 21:12

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a Temesvári Magyar Napok ünnepélyes nyitógáláján a Temesvári Operában 2021. szeptember 23-án. MTI/Rosta Tibor

A temesvári magyar intézmények minőségéről beszéltek csütörtök este a Temesvári magyar napok nyitógálájának szónokai.

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára köszöntőjében elmondta: a magyar bölcsőde, óvoda, építésekor, a magyar iskola, vagy templom támogatásakor arra kell törekedni, ne csak külsőre legyenek szépek az intézmények, hanem a színvonaluk is minőségi legyen.



Az államtitkár felidézte: a Bánság fővárosa ezer szállal kötődik a magyar kultúrához, történelemhez. A térség történelmét is alakító temesvári események közül Dózsa György felkelésének a temesvári leverését, és a romániai kommunista diktatúrát megdöntő 1989-es forradalmat említette.



"Ha nem lett volna Tőkés László, ha nem lettek volna azok a kitartó, szívós és büszke temesváriak, magyarok, románok és németek, akik összefogva kiálltak Tőkés László mellett, a szabadság gondolata mellett, talán nem beszélhetnénk ma demokratikus Romániáról, és demokratikus Közép-Európáról. Ezt mind-mind Temesvár adta nekünk" - jelentette ki.



A magyarországi német közösség egyik bázisának számító Bonyhád egykori polgármestereként levont következtetését is megemlítette. Eszerint a kisebbségi közösségek pozitív megkülönböztetést érdemelnek a kormányzat és az önkormányzatok részéről, hogy érezzék: otthon vannak és fontosak.



Dominic Fritz, Temesvár Németországból származó polgármestere azt hangoztatta: a helyi magyarság színvonalas intézményeket működtet, hiszen a Bartók Béla Gimnázium a város egyik legjobb iskolája, és a Temesvári Magyar Színház a más nyelvű nézőket is vonzza.



"Ez azt jelenti, hogy a temesvári magyar közösség az identitásmegőrzésen, a hagyományápoláson túl hozzá tud adni valamit a város értékeihez. Arra biztatom önöket, hogy ezzel a nagylelkűséggel haladjanak tovább, ne zárkózzanak be a saját buborékjukba. Osszák meg a kultúrájukat az egész várossal" - jelentette ki a polgármester.



Dominic Fritz amiatt is gratulált a magyar napok szervezőinek, hogy az egyik legjobb pályázattal nyerték el a város támogatását a rendezvénysorozathoz. Megjegyezte: a magyar napok programkínálata is azt jelzi, hogy a magyar közösség nem egy szép emlék a város történetében, hanem Temesvár szövetének a szerves része.



Alin Nica, a Temes Megyei Tanács elnöke a Bánság értékének tekintette a multikulturalitását, és kijelentette: ezt kell bemutatni 2023-ban is, amikor Temesvár Veszprémmel együtt lesz Európa kulturális fővárosa.



Tamás Péter, Magyarország tiszteletbeli konzulja, a magyar napok főszervezője köszöntőjében elmondta: a fokozódó járványveszély, a változó szabályozások rendkívüli módon próbára tették a szervezőket. A járványügyi rendelkezések csütörtöki módosítása lehetővé teszi azonban, hogy a hétvégi esti koncerteket is az eredetileg tervezett időpontban tartsák meg.

MTI