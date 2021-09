Varga Mihály: döntött a kormány a családi adóvisszatérítés részleteiről

2021. szeptember 24. 08:13

Döntött a kormány a családi adóvisszatérítés részleteiről - jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter péntek reggel a közösségi oldalára feltöltött videóban.

Elmondta: a visszatérítés minden olyan gyermekes szülőnek jár, aki családi pótlékra jogosult. Ha a családban mindkét szülőnek van bejelentett munkahelye, akkor mindkettőjüknek visszaadják a személyi jövedelemadót. Hozzátette: az adóvisszatérítést a vállalkozók is megkapják, ha van gyermekük. Így a jogosultak körét gyarapítják az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők, az ingatlan-bérbeadók, a katás és az ekhós adózók is. A gyermeket nevelő katás vállalkozók így a 2021-es tételes adójuk egynegyedét, míg az ekhós adózók a befizetett 15 százalékos adójuk kétharmadát kaphatják vissza. A visszafizetés felső határa az átlagbér éves adótartalma.



A miniszter emlékeztetett: a családi adóvisszatérítés feltétele, hogy a magyar gazdaság növekedése az idén elérje az 5,5 százalékot. Ez a jelenlegi számításaik szerint teljesülni fog. "Ha folytatjuk az újraindítást segítő intézkedéseket, akár a 7 százalékot is elérheti, sőt meghaladhatja a magyar gazdaság növekedése" - fogalmazott a miniszter. Ez azt jelenti, hogy 1 millió 900 ezer szülőnek összesen 600 milliárd forintot fizetnek vissza. Ez minden idők legnagyobb családoknak nyújtott adókedvezménye - tette hozzá Varga Mihály.



A Nemzeti Adó- és Vámhivatal már jövő februárban teljesíti a visszafizetést.



"Magyarország működik, a magyar gazdaság működik. Magyarország az egyik leggyorsabb gazdasági újraindítást érte el az Európai Unióban, ez a családok, a vállalkozások és a helyes gazdaságpolitika közös sikere. Ez a siker teszi lehetővé, hogy a családi adóvisszatérítéssel folytassuk a családok megerősítését" - mondta a pénzügyminiszter.



MTI