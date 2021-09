Hungarofóbia: elutasították az EMNP és az MPP fúziójának a bejegyzését

2021. szeptember 24. 09:01

A bukaresti törvényszék megalapozatlannak tartotta, és elutasította az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) és a Magyar Polgári Párt (MPP) fúziójával létrejövő Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) bejegyzését.

A csütörtökön hozott határozat kivonatát a romániai bíróságok portálján közölték pénteken. Az ítélet nem jogerős, a felek öt napon belül fellebbezést nyújthatnak be.



Az EMNP és az MPP fúziójáról 2020. január 18-án Csíkszeredában döntött a két párt küldöttgyűlése. A pártok döntéshozó testületei arról is határoztak, hogy az új párt az Erdélyi Magyar Szövetség nevet fogja viselni. Ugyanezen a néven a pártok politikai szövetséget is bejegyeztek a bíróságon, hogy a 2020-as önkormányzati választásokon már együtt indulhassanak. A fúzió révén létrejövő új párt bejegyzését csak a választások után indították el, hogy a fúzió bejegyzésének az esetlegesen elhúzódó bírósági procedúrája se sodorhassa veszélybe a választásokon való részvételüket.



Az EMSZ jelöltjei tíz erdélyi település, köztük két székelyföldi kisváros (Szentegyháza és Székelykeresztúr) polgármesteri tisztségét szerezték meg a tavaly szeptemberben tartott romániai önkormányzati választásokon. Az EMSZ a magyar pártok helyi önkormányzati jelöltlistáira leadott szavazatok mintegy 11 százalékát szerezte meg. A szövetségre leadott több mint 44 ezer szavazat 312 önkormányzati képviselői mandátumot eredményezett.



A tavaly decemberben tartott parlamenti választásokra az EMSZ egyezséget kötött a Romániai Magyar Demokrata Szövetséggel (RMDSZ). Utóbbi a képviselőházi jelöltlistáján két helyet átengedett az EMSZ jelöltjeinek, így az EMNP-s Zakariás Zoltán és az MPP-s Kulcsár Terza József is parlamenti képviselői mandátumot szerzett.

MTI