Koronavírus - Elhunyt hat beteg, 531 új fertőzöttet találtak Magyarországon

2021. szeptember 24. 09:03

Hat beteg meghalt és újabb 531 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést - közölte a koronavirus.gov.hu pénteken, kiemelve: eddig 5 873 523 embert oltottak be Magyarországon, közülük 5 615 273-an a második, 691 ezren pedig már a harmadik adag vakcinát is megkapták.

A kormányzati portálon azt írták: 820 078-ra nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma 30 151-re, a gyógyultaké 781 794-re emelkedett.



Az aktív fertőzöttek száma 8133. Kórházban 438 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 54-en vannak lélegeztetőgépen.



Hatósági házi karanténban 5839-en vannak, a mintavételek száma 6 858 523.

Kiemelték, hogy a beoltottak kevesebb mint egy százaléka betegszik meg, és a betegség lefolyása az oltottaknál általában jóval enyhébb.



A magyar lakosság többsége regisztrált védőoltásra - és már be is oltották -, aki még nem, az továbbra is megteheti a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon. A regisztráció után a háziorvosnál és az interneten is lehetőség van időpontot foglalni az oltásra - tájékoztattak.



Kiemelték, hogy ezen a héten visszatérnek az oltóorvosok az iskolába, hogy beadják a második vakcinákat a tanév elején beoltott diákoknak. Emellett ez a még beoltatlan 12 év feletti diákok számára is újabb lehetőség az oltás felvételére.



Közölték azt is, hogy az átoltottság további növelése és a koronavírus-fertőzés súlyos lefolyásának megelőzése érdekében az internetes időpontfoglalóban a határidőn túli, valamilyen oknál fogva elmaradt második oltásokra is lehet már időpontot foglalni.



"Tehát így az is könnyen be tudja pótolni a második oltását, akinek már korábban fel kellett volna vennie azt, de elmulasztotta" - írták, hozzátéve: nekik az időpontfoglaló ugyanazt a vakcinát fogja felajánlani, amelyiket először kapták.



Mint írták, a parlament kedden tárgyalt a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet 2022. január 1-jéig történő meghosszabbításáról, amire azért van szükség, mert a járvány továbbra is jelen van, a delta vírusmutáns hazánkban is terjed, a sikeres védekezés érdekében a gyors cselekvőképességet továbbra is fenn kell tartani.



Az oldal térképe szerint eddig Budapesten (147 779) és Pest megyében (113 955) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Borsod-Abaúj-Zemplén (47 385), Győr-Moson-Sopron (44 953) és Hajdú-Bihar megye (43 078). A fertőzésben legkevésbé érintett megye továbbra is Tolna, 17 909 fertőzöttel.



MTI