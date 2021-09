A Munkácsi Szent István Líceum 20 éve gazdagítja a kárpátaljaiak

2021. szeptember 24. 12:12

A hit és a kultúra, a közösség és a szülőföld együttesen azok az értékek, amelyekkel a Munkácsi Szent István Líceum 20 éve gazdagítja a kárpátaljai magyarság életét - hangsúlyozta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a líceum fennállásának 20 éves évfordulója alkalmából tartott pénteki ünnepségre küldött levelében.

Potápi Árpád János a levélben - amelyet pénteken közöltek az MTI-vel - azt írta, a Munkácsi Szent István Líceum menedéket jelent, egy olyan helyet, ahol a türelmesség és az oktatás révén az intézményben tanuló diákok erős közösségé formálódnak.



Hangsúlyozta: akit a keresztényi türelem jellemez, az lesz majd hű tagja közösségének és szülőföldjének, az őrzi majd meg, sőt ápolja a keresztény hitet és kultúrát.



"A türelemben erő van, amelyet a kárpátaljai magyar nemzeti közösség az elmúlt évtizedekben megtanult és maga is megtapasztalt. A türelem ereje kell ahhoz ma is, hogy nyelvünket, anyanyelvi oktatásunkat, hagyományainkat, közösségeinket, családjainkat és kultúránkat megvédjük" - fogalmazott az államtitkár.



Potápi Árpád János levelében kiemelte, Magyarország kormánya részéről egyértelmű volt, hogy a Munkácsi Szent István Líceum sikere egy olyan küldetés, amely a legfontosabbak közé sorolandó, ezért is vállalta át 2011-től az iskola fenntartásának terheit, majd támogatta az új fejlesztéseket és bővítéseket.



"Ez mind annak a jele, hogy Magyarország Kormánya az összmagyarság képviseletében járva fontosnak ítéli a kárpátaljai magyarság hitben és tudásban való nevelését" - tette hozzá.



"Biztosíthatjuk önöket, hogy nem hagyjuk magára a kárpátaljai magyarságot, és küzdünk azért, hogy az ezer éve szülőföldjén élő közösség továbbra is megmaradhasson és boldoguljon Kárpátalján" - írta Potápi Árpád János a levélben.

MTI