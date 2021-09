Az állam és egyházak együttműködése a gondoskodáspolitikában

2021. szeptember 24. 14:09

Az állam és az egyházak közötti együttműködés a gondoskodáspolitika területén szilárd és megingathatatlan - mondta a szociális ügyekért felelős államtitkár pénteken Budapesten.

Fülöp Attila a Magyarországi Evangélikus Egyház diakóniai szolgálatának ünnepén, a Deák téri evangélikus templomban tartott rendezvényen hozzátette: ennek a szilárd és megingathatatlan együttműködésnek is köszönhető, hogy a magyar szociális és gyermekvédelmi intézmények csaknem felét egyházi fenntartású szolgáltatók, intézmények működtetik.



Emlékeztetett: egy évtizede ez az arány még csak 12 százalék volt, vagyis tíz év alatt megnégyszereződött az egyház jelenléte ezen a területen.



Fülöp Attila hangsúlyozta, meggyőződése szerint a szociális munka veleje abban a gondoskodásban jelenik meg, amit a karitász, a diakóniai szolgálat jelent.



Az államtitkár kiemelte: az állam pénzügyileg és jogszabályokkal is támogatja az egyházakat, hogy működtethessék a szociális intézményeiket.



Az egyházaknak sziklaszilárd helyük van az ellátásban, már akkor is ott voltak az egyházak és karitatív tevékenységük, amikor a nemzetállamoknak a körvonalai sem voltak meg - hangsúlyozta. Hozzátette: az egyházaknak azért is szerepük van az ellátásban, mert közösségépítő, közösségmegtartó erejük elementáris erővel tud megjelenni a társadalomban, amire nagy szükség van a szociális területen.



Mint mondta, ezeken túl Ferenc pápa látogatása is olyan alkalom volt, ahol az ország tanúbizonyságát tehette annak, hogy az egyházak jelen vannak a társadalomban. A politikus szerint nemcsak a hívők tudnak a szolgálatból segítséget, támogatást nyerni, hanem az egész társadalom is.



Fülöp Attila szerint nagyon fontos a szociális munkában az a keresztényi szemlélet, amelynek középpontjában a közösség van, és addig segíti a bajba jutottat, amíg az nem tud önmagáról önállóan gondoskodni. Az államtitkár szerint ahhoz, hogy valaki a diakóniai szolgálatban megállja a helyét, bátorság, kitartás és hit szükséges; megköszönte a rászorulók érdekében végzett munkát.



Kondor Péter püspök az istentiszteleten a diakóniában dolgozó munkatársaknak, önkénteseknek arról beszélt, a hétköznapi élet sűrűjében ők reprezentálják az egyházat és Krisztust.



A világ sóvárogva várja, hogy segítsétek az emberi élet sok-sok nyomorúságát Krisztus lelkének erejével enyhíteni. És akármilyen nagy is ez az igény, ne higgyétek, hogy nem lehetséges. Minden lehetséges annak, aki hisz - tette hozzá.



A rendezvényen átadták az év diakóniai munkatársa, az év szponzora és az év önkéntese díjakat, majd megkoszorúzták Sztehlo Gábor szobrát.

Sztehlo Gábor evangélikus lelkésznek, a vészkorszakban több száz zsidó gyermek megmentőjének a születésnapja, szeptember 25-e a diakónia, azaz a szeretetszolgálat napja a Magyarországi Evangélikus Egyházban.

MTI