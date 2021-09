Konszenzus van az autonómia kérdésében

2021. szeptember 24. 16:52

Szili Katalin szerint a határon túli magyar közösségek mindegyikében konszenzus van az autonómiaigény kérdésében. Az autonómiakoncepciók összehangolásáért felelős miniszterelnöki megbízott a Temesvári magyar napok keretében Kalmár Ferenc nagykövettel, a szomszédságpolitikáért felelős miniszteri biztossal közösen mutatja be pénteken a Harmincból tíz című, a magyar nemzetpolitika elmúlt tíz évét összegző kötetet.

Szili Katalin a könyvbemutató előtt az MTI-nek telefonon elmondta: a könyv teljes képet kívánt mutatni tíz év magyar nemzetpolitikájának az eredményeiről, és rámutat a nemzetközi, európai szabályozás hiányosságaira is a nemzeti kisebbségek védelme területén. Hozzátette: a könyv nem tudományos igénnyel készült, de megteremti a közös tudást az autonómia, nemzetpolitika kérdéseiben is.



A miniszterelnöki megbízott a magyar törekvések alapvetéseként jegyezte meg, hogy nem szeretnének a szomszédos többségi társadalmakban félelmeket kelteni. A magyar közösségek számára olyan megoldásokat keresnek, amelyek a saját identitását megélni akaró ember számára máshol már biztosítottak.



Szili Katalin elmondta: azért szövetkezett a könyv megírásában Kalmár Ferenccel és munkatársaival, mert úgy látja, hogy a kisebbségi vegyes bizottságokon keresztül lehet a legtöbb eredményt elérni.



Kalmár Ferenc is azt hangsúlyozta az MTI-nek adott nyilatkozatában, hogy a magyarság sehol nem kér olyan megoldásokat az identitás megőrzésére, amelyek máshol Európában ne működnének. A nagykövet úgy látta: az autonómiaformákról szóló párbeszéd megkezdése ellen szól, hogy egyes országok kirekesztő módon értelmezik a nemzetállam fogalmát. Úgy vélte azonban, hogy a 21. században már inkább a befogadó nemzetállami fogalom kellene hogy domináljon.



A miniszteri biztos a román-magyar vegyes bizottságról elmondta: miután április végén Gyulán aláírták a bizottság 8. ülésszakát lezáró jegyzőkönyvet, október közepén Bukarestben elkezdődik a kilencedik ülésszak. A 18 pont, amelyben a korábbi ülésszakban nem sikerült megegyezni, átkerül a kilencedik ülésszak programjába.



MTI