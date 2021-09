Jövőre 400 milliót ad a kormány nemzetiségi táborokra

2021. szeptember 24. 16:58

Az ideinél 50 millió forinttal többel, 400 millió forinttal támogatja a kormány a nemzetiségi táborokat 2022-ben - jelentette be a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára pénteken, a Fejér megyei Mányon.

Soltész Miklós a Leimen-ház - Magyarországi Német Közösségi Ház és Kulturális Centrum átadóünnepségén azt mondta, hogy jövő kedden jelenik meg a kiírás a nemzetiségi táborokra és egy hónapig lesznek elérhetők a támogatások.



Beszélt arról is, hogy az elmúlt hét-nyolc évben 2400 nemzetiségi tábort támogattak, a járvány ellenére idén 366 tábort szerveztek meg a támogatásokból a hazai nemzetiségek. Megjegyezte, hogy a táborrendezésben élen járt a német nemzetiség.



Az államtitkár közölte: a hazai németség nyelvének és kultúrájának megőrzését szolgáló mányi közösségi ház egyes részeinek felújítására, új épületek megépítésére a kormány 190 millió forintot biztosított.



Soltész Miklós úgy fogalmazott, "történhet bármi a világban, legyen bármi is a hétvégi német parlamenti választások végeredménye, jelenleg Mány a világ közepe", hiszen a hazai német nemzetiség számára fontos épületet adnak át. Lezárult az építkezés korszaka, de kezdetét veszi egy másik építkezés, hisz az épületeket meg kell tölteni élettel, aminek az élére a helyi közösségeknek kell állniuk - mondta.



Tessely Zoltán a térség fideszes országgyűlési képviselője levélben üdvözölte a jelenlévőket és azt emelte ki, hogy több mint tizennyolc éves folyamat eredményeként Mány és a térség egyik kiemelkedő közösségi tere jött létre. Reményét fejezte ki, hogy a negyvenszemélyes konferencia- és próbatermek, közösségi terek képesek lesznek a magyarországi németség igényeit kielégíteni és még a turisztikai vonzerőt is növelik.



Ritter Imre az Országgyűlés német nemzetiségi képviselője elmondta, hogy az északi régió kulturális képzőközpontja lesz a Leimen-ház, amire rendkívüli szükség van, hiszen a tánccsoportok, énekkarok nem maguktól működnek, és a magyar felsőoktatásban nincs nemzetiségi szinten ilyen irányú képzés. Ezt az űrt töltheti be a ház a jövőben - tette hozzá.



Jelezte, hogy az épületekben a tematikus nemzetiségi tanterem és a fogadó még nincs kész.



Fuchs János a Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, a Fejér Megyei Német Önkormányzatok Szövetsége elnöke felidézte, hogy 2003-ban kezdődött el a ház építése a német testvértelepülés, Leimen, valamint a német belügyminisztérium támogatásával. Miután a forrás elfogyott, tizenhárom évig állt a munka, később sokszor nekifutottak, és most végre sikerült befejezni a magyar kormány támogatásával.

MTI