Stumpf: új tudásközpont épül Tokaj-Hegyalján

2021. szeptember 25. 14:51

A térség polgármestereinek, borászainak és értelmiségének segítségével új tudásközpont épül Tokaj-Hegyalján - mondta Stumpf István a Tokaj-Hegyalja Egyetem tanévnyitó ünnepségén szombaton Sárospatakon.

A felsőoktatási modellváltás koordinálásáért felelős kormánybiztos, az intézményt fenntartó Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke beszédében hangsúlyozta, a nemzet az egyetem megalapításával régi adósságát törleszti a hányattatott sorsú vidék felé, és nagyon komoly intellektuális beruházást jelent.



"A nemzeti függetlenség megőrzésének és a minőségi, értékorientált oktatás megújításának egyik zászlóshajója ez az egyetem" - fogalmazott Stumpf István.



Kiemelte, hogy az új felsőoktatási intézménynek kitüntetett szerepe lesz a hazai borászképzés megújításában, a Tokaj Wine Business Institute felállításával. Világszerte elismert professzorok meghívásával "le akarjuk tenni névjegyünket a nemzetközi borászképzés piacán" - fűzte hozzá.



Stumpf István elmondta, Hegyalja és Sárospatak történelmébe aranybetűkkel íródik be ez a nap, az egykor híres iskolaváros tárt karokkal fogadja az új egyetemet. A "Bodrog-parti Athén" évszázadokon keresztül szellemi világítótornya volt a magyar nemzetnek, "szent föld volt", itt tanyáztak a szabadság oroszlánjai, I. Rákóczi György építtette át Patak várát, amely hosszú időn át Magyarország és Erdély szövetségének jelképe, a magyar nemzeti kultúra egyik bölcsője volt - idézte fel a korábbi alkotmánybíró, kancelláriaminiszter.



Emlékeztetett, a református kollégium megalapítása és Comenius Sárospatakra hívása megalapozta a város hírnevét, illetve az oktatás megújításában játszott vezető szerepét.



A pataki vár a nemzeti függetlenségért folytatott szabadságküzdelmeinknek, míg a református kollégium a nemzeti kultúra megőrzésének, az értékalapú oktatás és nevelés szimbólumává vált - hangoztatta.



Az intézmény küldetéséről szólva Stumpf István kiemelte, a pataki diák és a pataki szellem értékrendje jelöli ki az egyetem hallgatói számára a közéleti cselekvési irányokat. A református gimnázium programjával együttműködve hazahozhatja a külföldre szakadt magyarok gyermekeit, megtaníthatja nekik szüleik nyelvét és bemutathatja azt a kultúrát, amelyet ezer éven keresztül a nemzet megmaradásának érdekében odaadással ápoltak az őseink - tette hozzá.



Ha sikeresek vagyunk az új generációk képzésében és szocializálásában, akkor ők fogják vinni hírnevünket szerte a világban - hangsúlyozta.



Az egyetem szakmai programról szólva a kormánybiztos azt mondta, a parlament döntése révén a fenntartó alapítvány megkapta a térség legnagyobb borászata, a Grand Tokaj Zrt. tulajdonjogát, a kabinet pedig lehetővé tette a két tokaji szakközépiskola egyetemhez történő integrálását is.



"Hiszem, hogy Tokaj-Hegyalja reneszánsza elkezdődött és az új egyetem katalizátora lesz a hagyományok megőrzésének és a térség megújulásának" - zárta szavait Stumpf István.



Bolvári-Takács Gábor, a Tokaj-Hegyalja Egyetem megbízott rektora az ünnepségen arról beszélt, Sárospatakon az elmúlt száz évben ötödik alkalommal tartottak országos jelentőségű tanévnyitót.



Sárospatak neveléstörténetében az alkalmas és alkalmatlan idők periodikusan váltották egymást, az alkalmas idők pedig olyan fejlesztéseket eredményeztek, amelyek mögött kiemelt kormányzati figyelem állt - hangoztatta a rektor.



A Tokaj-Hegyalja Egyetem hivatalosan augusztus 1-jén nyitotta meg kapuit, a részben az egri Eszterházy Károly Egyetemből kivált Comenius Campus, részben pedig zöldmezős beruházásként létrejött új egyetem az elérhető szakok továbbvitele mellett több új képzést is elindított, például szőlész-borászt, turisztikai-vendéglátóiparit, gazdálkodás és menedzsmentet, vállalkozásfejlesztésit, valamint kulturális örökség tanulmányokat is.



MTI