A Magyar Edzők Napját ünnepelték a Testnevelési Egyetemen

2021. szeptember 25. 15:41

A Magyar Edzők Napja alkalmából szombaton ünnepi konferenciát tartottak a Testnevelési Egyetemen, átadták a Mesteredző-díjakat és az Edzői életműdíjakat.

"A legtöbb magyar edző ebből az intézményből indult, a népszerű TF immár száz éve meghatározó szerepet játszik sportéletünkben. A Magyar Edzők Társaságának célja, hogy az edzők számára tudásközpontként szolgáljon" - mondta Molnár Zoltán, a szervező MET elnöke és hozzátette, hogy azért is szánnak egy napot az edzők ünneplésére, hogy felhívják a figyelmet munkájuk fontosságára. A sportvezető arról is beszélt, hogy felmérések szerint az EU-ban több mint tízmillió edző dolgozik, ez a szám is mutatja, hogy a sportnak, a testmozgásnak mekkora ereje, hatása van a társadalmakban, milyen nagy szükség van rá.



Sergio Lara-Bercial, a Nemzetközi Edzői Tanács igazgatója videoüzenetben köszöntötte a konferencia résztvevőit, majd Mocsai Lajos, a Testnevelési Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke a TF jövőjéről, struktúraváltásáról beszélt. Az intézmény volt rektora az edzői munkát ecsetelve kiemelte, hogy a gyermekek nevelésére, edzésére szánt idő sohasem elvesztegetett idő.



Fazekas Attila Erik, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) sportigazgatásért és sportágfejlesztésért felelős helyettes államtitkára az edzők helyzetéről és a magyarországi sportágfejlesztési támogatásokról tartott előadást, majd Fábián László, a Magyar Olimpiai Bizottság sportigazgatója, olimpiai bajnok öttusázó a pályafutását végigkísérő edzők alakját idézte fel. "Ma ünnepeljük az edzőket, de mindennap a szívünkben kell hogy legyenek!" - hangsúlyozta.



Sterbenz Tamás, a TF rektora az edzőképzés jövőjéről, az egyetem modellváltásáról, új szakok bevezetéséről beszélt.



A Magyar Kajak-Kenu Szövetségnek az edzők támogatására kidolgozott programját Schmidt Gábor, a szövetség elnöke ismertette.



Sós Csaba, tanszékvezető egyetemi tanár, az úszók szövetségi kapitánya sportága nagy mestereit idézte fel Vértesy Józseftől és Sárosi Imrétől Széchy Tamáson, Kiss Lászlón és Széles Sándoron át a mai nagyokig, Selmeci Attiláig, Virth Balázsig. A kapitány kiemelte, hogy a nagy mesterek az utódok nevelésével is törődtek.



Az esemény végén elismerések átadására került sor, a koronavírus-járvány miatt tavaly elmaradt kitüntetéseket is ezúttal adták át.

Mesteredző-díjban részesült:

2020-ban: Komáromi Tibor (birkózás) Herczeg András (labdarúgás), Ivkovics Sztojan (kosárlabda).

2021-ben: Halla Péter (vívás), Hűvös Viktor (kajak-kenu), Märcz Tamás (vízilabda), Szokolai László (úszás).

Edzői Életműdíjasok:

2020-ban: Gaál Géza (atlétika), Zsoffay Róbert (atlétika), Tar Mihály (birkózás), Orbán György (jégkorong), Gregor László (kick-box), Mészáros András (sakk)

2021-ben: Bagócs János (súlyemelés), Hazsik Endre (kajak-kenu), Kungl József Mihály (atlétika), Valkay Ferenc (vízilabda)



