Túlnyomóan napos, száraz idő várható kevés gomolyfelhővel

2021. szeptember 25. 16:21

Várható időjárás az ország területén vasárnap éjfélig: a szombat délután hátralevő részében és vasárnap is túlnyomóan napos, száraz idő várható kevés gomolyfelhővel, vasárnap kevés fátyolfelhővel is. Éjszaka, hajnalban a jobbára derült ég mellett elsősorban az Alpokalján, a Rábától nyugatra, illetve a völgyekben helyenként pára, köd is képződhet, de vasárnap reggel, délelőtt várhatóan gyorsan javulnak a látási viszonyok.

Többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz a légáramlás, inkább csak szombaton élénkülhet meg kevés helyen a nyugati, délnyugati szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 8 és 15 fok között alakul, de a hidegre érzékeny helyeken ennél egy-két fokkal alacsonyabb értékek is lehetnek.



A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 24 és 29 fok között várható.

MTI