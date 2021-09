Csúcsot döntött az egy nap alatt elfogott migránsok száma

2021. szeptember 25. 21:49

Pénteken 750 embert fogtak el a magyar határ illegális átlépése miatt. Ez idén csúcsnak számít - emelte ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna szombat esti műsorában.

Bakondi György elmondta: az idén elfogott illegális migránsok száma már elérte a 80 ezret, továbbá csaknem 780 embercsempészt fogtak el. Mindkét szám jóval alacsonyabb volt tavaly ilyenkor. 2015-ben addig és azóta sem tapasztalt illegális migrációs nyomás volt - emlékeztetett, hozzátéve: akkor nem volt ritka, hogy 3-4 ezer embert fogtak el naponta.



Ennek elkerülésére törekednek most az európai nemzetállamok kormányai, de ezzel továbbra sem "cseng össze" az Európai Unió parlamentjének, bürokráciájának véleménye - jegyezte meg a főtanácsadó. Példaként említette az olyan uniós nyilatkozatokat, amelyek szerint az Afganisztánból érkezőket be kell fogadni, legalizálni kell érkezésüket, s hogy Európának nagy szüksége van munkaerőként a bevándorlókra. Akik most Afganisztánban mérlegelik lehetőségeiket, azok számára egy ilyen közlés "meghívólevélnek" minősül - vélekedett Bakondi György, megjegyezve, hogy egyre többen vannak, akik elfogásukkor afgánnak vallják magukat.



A belbiztonsági főtanácsadó kiemelte: a magyar kormány továbbra is azt vallja, a helyzet megoldását ott kell segíteni, ahol a probléma van, és nem a "problémás embertömegeket" kell behozni Európába.



MTI