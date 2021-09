Dobrev Klára: Őszöd már senkit nem érdekel

2021. szeptember 25. 23:25

Gyermekvédelmi törvény eltörlése, a menedékkérők beengedése és a múlt semmibe vétele. Csak néhány kijelentés, ami elhangzott pénteken a baloldali miniszterelnök-jelölti televíziós vitában. Fekete-Győr András például azt mondta: Magyarországnak úgy kell cselekednie a migráció kérdésében, ahogy az Európai Tanács dönt. Gyurcsány Ferenc felesége szerint pedig az őszödi beszéd már senkit sem érdekel, hiszen az már a múlt – közölte az M1 Híradó.

A történtek megkérdőjelezhetetlen súlyosságára ellenére Gyucsány Ferenc felesége, Dobrev Klára a pénteki baloldali miniszterelnök-jelölteket bemutató televíziós vitában tömören úgy fogalmazott: „Őszöd már senkit nem érdekel.”

15 évvel ezelőtt hangzott el az őszödi beszéd, amelyben Gyurcsány Ferenc beismerte, hogy az általa vezetett baloldali kormány hazudott az embereknek. A kiszivárgott szövegrészletek annyira felkavarták az országot, hogy már aznap este spontán tüntetések szerveződtek. Október 23-án pedig azonosító jelzést nem viselő rendőrök könnygázgránátot, vízágyút, gumilövedéket vetetettek be a békés tömeg ellen. Az idei évforduló kapcsán sokan még mindig arról beszéltek: a gyurcsányi terror tönkretette az életüket.

Majd miután a Momentumos Fekete-Győr András felhívta a figyelmet arra, hogy az események tükrében a DK jelöltje nem nyerheti meg az előválasztást, Dobrev Klára csak annyit mondott: ők már mindent elmondtak a múltól és szerinte az embereket nem érdekli, ami történt.

Szóba került a vitában a gyermekvédelmi törvény is, amelyet a Momentum elnöke szerint el kell törölni, az azonos nemű pároknak pedig több jogot kell adni, lehetővé kell tenni számukra a házasságkötést és az örökbefogadást. Gyurcsány Ferenc felesége az LMBTQ-emberek jogaiért harcol az Európai Parlamentben is.

A vita résztvevői beszéltek a nyugdíjakról is. Az MSZP–Párbeszéd–LMP-jelöltje, Karácsony Gergely kampánynak, szemfényvesztésnek nevezte, hogy a kormány visszaadja a 13. havi nyugdíjat, amit a Gyurcsány-Bajnai kormányok elvettek.

Szóba került a bevándorlás kérdése is. Karácsony Gergely erről azt mondta: humánusnak kell lenni a menedékkérőkkel szemben.

Fekete-Győr András szerint pedig hazánknak azt kell tenni, amit Brüsszelben mondanak. Vagyis ha ott azt akarják, akkor Magyarországnak be kell engednie a menedékkérőket.

Bár a résztvevők most a kerítés megtartásáról beszéltek, arról nem esett szó, hogy az elmúlt években, a baloldalon többen is azt hangoztatták, hogy már nincs bevándorlási krízis, így a kerítésre sincs szükség. Gyurcsány Ferenc felesége még két éve is azt mondta az ATV-ben: nem támogatja, hogy Magyarország pénzt kapjon az uniótól a határvédelemre.

