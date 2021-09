Forma-1 – A brit pilóta 100. győzelme

2021. szeptember 26. 16:01

A címvédő és hétszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte a vasárnapi Forma-1-es Orosz Nagydíjat, ezzel átvette a vezetést az összetettben.

A 36 éves pilótának ez pályafutása 100. futamgyőzelme, az idén ötödször nyert, Szocsiban szintén ez volt az ötödik sikere.



Hamilton mögött legnagyobb riválisa, az utolsó helyről rajtoló holland Max Verstappen (Red Bull) lett a második, harmadikként pedig a spanyol Carlos Sainz Jr. zárt a Ferrarival.



Hamilton ezzel a sikerrel két ponttal vezet Verstappen előtt a világbajnoki pontversenyben.



A rajtot a negyedik helyről startoló Hamilton pocsékul kapta el, az első kanyarokban több pozíciót is veszített, miközben a második kockából kezdő Sainz át tudta venni a vezetést a pole pozícióból induló Lando Norristól (McLaren). Az első kör végén Sainz, Norris, George Russell (Williams) volt az első három sorrendje, Hamilton pedig a hatodik helyért csatázott a spanyol Fernando Alonsóval (Alpine).



A 10. körben Sainz változatlanul vezetett, de Norris nagyon közel volt hozzá, közben az utolsó helyről rajtoló Verstappen már 12. volt. Hamilton a hatodik pozícióban száguldott, a kerékcseréket pedig Russell kezdte meg a 14. körben, percekkel azután, hogy Norris megtámadta és meg is előzte az élen Sainzot. A Ferrari spanyol versenyzője ezután rögtön a boxba hajtott friss abroncsokért, Hamilton pedig a 27. körben állt ki kerékcserére, miközben Norris magabiztosan vezetett, és rövidesen szintén kiállt új gumikért.



Túl a versenytáv felén így Norris volt a legkedvezőbb helyzetben, az előtte száguldó három versenyzőnek még hátra volt a kerékcseréje, Hamilton pedig nagyjából nyolc másodperccel maradt el tőle, miután megelőzte Sainzot. A hajrá kezdetére - amikor már minden versenyző túl volt a kerékcseréjén - Norris vezetett, Hamilton csaknem két másodperces hátránnyal száguldott másodikként, a harmadik pozíció pedig Sainzé volt.



Hat körrel a leintés előtt elkezdett esni az eső Szocsiban, Hamilton, és a mezőny javarésze pedig a boxba hajtott átmeneti esőgumikért. Norris előnye így magabiztossá vált, de ő a száraz pályára alkalmas gumikon próbált az egyre inkább eleredő esőben végigmenni. A fiatal brit rosszul döntött, hamarosan szinte befordulni sem tudott a kanyarokba, így Hamilton könnyedén megelőzte, majd az addigra már harmadikként száguldó Verstappen, és a mögötte érkezők is elmentek mellette, miközben a boxba hajtott a vizes pályára alkalmas gumikért. Norris végül hetedikként ért célba.



A vb két hét múlva Törökországban folytatódik.

MTI