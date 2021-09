Parragh László a magyar fiatal mestereket dicséri

2021. szeptember 26. 20:21

Négy arany, egy ezüst, egy bronz és hat kiválósági érmet nyertek a magyar fiatal szakemberek Grazban a szakmák Európa-bajnokságán, a EuroSkills versenyen, Magyarország az országok közötti versenyben 6. helyen végzett.

Az érmeket vasárnap adták át a EuroSkills záróceremóniáján. A magyar válogatott 21 szakmában, 26 versenyzővel indult.



A EuroSkills Graz 2021 rendezvényen szeptember 22-26 között 31 ország vett részt, a 400 versenyző 19 országból érkezett, és 38 szakmában versenyeztek.



Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke az MTI-nek telefonon elmondta, minden várakozáson felül szerepeltek a magyar fiatal szakemberek a szakmák Európa-bajnokságán.



Kiemelte, Ausztria a szakképzés fellegvára, az országban teljes mértékben a kamara irányítja a szakképzést, ami így sokkal közelebb van a gazdasághoz. Ilyen közegben négy arany, egy ezüst, egy bronz és hat kiválósági érmet elhozni rendkívül komoly teljesítmény.



A Grazban elért kiváló eredmény mutatja azt is, hogy a magyar szakképzés átalakítása jó úton jár. A szakképzésre fordított energia kezd megtérülni, ami látszik a befektetéseken is, hiszen a beruházások Magyarországon jelentősen növekednek - tette hozzá.



Parragh László hangsúlyozta, a magyar fiatalok a modern gazdaság szempontjából fontos informatikai területen szerepeltek kiválóan, ugyanakkor meghatározó lehet a beruházásoknál az épületasztalosok szerepe is, a normál szolgáltatásban pedig a kertészet, szépségápolás az emberek hétköznapjaira kihat.



A kamara a szakképzés átalakítására irányuló törekvései meghozták az eredményeket, ezt kell majd átültetni a mindennapok szintjére, az iskolarendszerben - mondta Parragh László.



Bihall Tamás, az MKIK oktatási- és képzési ügyekért felelős alelnöke a versenyzőket köszöntve kiemelte, hogy a vállalatoknak fontos szerepe van a fiatalok szakképzésében, a szakma elsajátításának segítésében.



A EuroSkills Graz versenyen aranyérmes lett Fekete Martin épületasztalos, a Bokor Péter és Hutter Péter alkotta kertépítő csapat, Cságoly Laura szépségápoló, Mérő Bálint webfejlesztő. Ezüstérmet nyert a Papp Ádám és Bóné Áron Zoltán alkotta informatikai rendszerüzemeltető csapat, bronzérmet kapott Sajtos Dániel bútorasztalos.



Kategóriájában, az átlag pontszámon felül elért teljesítésért, kiválósági érmet vett át Simon Olivér festő szakmában, Nagy Nikolett fodrász, Uszkó Dorka Csenge grafikus, a Bakonyi Dávid és Kövér Dániel alkotta mechantronika csapat, Kató Szabolcs Áron virágkötő, Török Balázs Máté víz-, gáz- és fütésszerelő.



Magyarország az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) támogatásával a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében vett részt a Szakmák Európa-bajnokságán, a EuroSkills versenyen.



MTI