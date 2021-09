Vadászati világkiállítás - Gulyás Andrea: óriási az érdeklődés

2021. szeptember 26. 20:27

Óriási az érdeklődés, már az első két napon több ezer látogatót fogadott a budapesti "Egy a Természettel" Vadászati és Természeti Világkiállítás - mondta Gulyás Andrea, a rendezvény kiemelt ügyekért felelős igazgatója az M1 aktuális csatornán vasárnap este.

Gulyás Andrea kiemelte: a világkiállítás nem csak a szakmának szól, a laikus érdeklődőket is számos rendezvény várja, így például a hagyományos vadászati módokat bemutató pavilon. A hagyományos vadászati módok az agarászat, a solymászat, az íjászat és az elöltöltő fegyverrel történő vadászat. A pavilonban van például úgynevezett sólyomszimulátor, melyen egy sólyom szemével nézhető meg a magyar táj. A pavilon tematikájához kapcsolódva gyakorlati bemutatókat is láthatnak az érdeklődők a Kincsem parkban.



A szakember kiemelte: "a vadászat nem öncélú gyilok". Vannak, akik vitatják, de "mi vadászok vagyunk a legnagyobb állatvédők". A vadászat összekapcsolódik a vadgazdálkodással, természetvédelemmel, fenntarthatósággal.



A kiállításon helyet kap a vadgasztronómia is, a rendezvény célja a vadhúsfogyasztás népszerűsítése - tette hozzá.



Gulyás Andrea elmondta: számos kulturális rendezvény, kiállítás, koncert és előadás kapcsolódik a vadászati világkiállításhoz, amely még 2 hétig várja a látogatókat.



MTI