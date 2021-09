A Nemzeti Gárdát bevonná a kórházi munkába a New York-i kormányzó

2021. szeptember 26. 20:33

A Nemzeti Gárda egészségügyi végzettséggel rendelkező tagjaival, valamint más államokból származó egészségügyi szakemberekkel és nyugdíjas ápolókkal pótolná a be nem oltott kórházi dolgozókat Kathy Hochul, Nem York-i kormányzó - jelentette vasárnap az amerikai sajtó.

Hétfőn lejár az a New York állam által megszabott határidő, amely után elbocsáthatják munkahelyükről azokat az egészségügyi dolgozókat, akik nem vették fel a koronavírus elleni védőoltást. A hivatalos adatok szerint az állam 450 000 kórházi dolgozójának 84 százaléka felvette a Covid-19 elleni oltást és ugyanez igaz a 145 000 idősotthonokban dolgozó egészségügyi személyzet 83 százalékára is. A számítások szerint azonban akár 94 ezer munkavállalót is elbocsáthatnak, amely súlyos hiányt okozhat a New York-i intézményekben.



Hochul szombati közleményében felvázolt egy tervet, amely lehetővé tenné számára, hogy szükségállapotot hirdessen ki, és többek között más államokból, esetleg más országokból származó szakemberekkel pótolja a kieső kórházi személyzetet. "Még mindig harcban állunk a Coviddal, hogy megvédjük szeretteinket. Elismerésem mindazoknak az egészségügyi dolgozóknak, akik beoltatták magukat és arra buzdítok minden olyan egészségügyi dolgozót, akik nem vették fel az oltást, hogy ezt most tegyék meg, hogy továbbra is biztosítani tudjuk az ellátást." - fogalmazott a kormányzó.



Hochul irodája azt is közölte, hogy azok az egészségügyi dolgozók, akiket elbocsátanak az oltás felvételének megtagadása miatt, nem jogosultak munkanélküliségi biztosításra, amennyiben nincs egészségügyi mentességük. Sokan, akik megtagadták a vakcina felvételét, azzal érveltek, hogy a kötelező oltás sérti személyes szabadságukat. Szakemberek szerint egyelőre nem világos, hogy az állami törekvés hogyan érinti majd azokat a munkavállalókat, akik vallási okokra hivatkozva utasították el a koronavírus elleni vakcina felvételét.



A hétfői határidő vonatkozott volna a New York-i iskolák tanáraira és személyzetére is, azonban az Egyesült Államok fellebbviteli bírósága néhány nappal a hatálybalépése előtt ideiglenesen letiltotta az intézkedést és a jövő hétre tárgyalást rendelt el az ügyben. Amennyiben - a gyorsított eljárásban tárgyalt ügyben - az a döntés születik, hogy érvényben hagyják a jogszabályt, azok az iskolai alkalmazottak, akik nem kaptak legalább egy adag koronavírus elleni vakcinát, nem léphetnek be az iskola épületébe, valamint egy évre fizetés nélküli szabadságra helyezik őket, de megtarthatják egészségbiztosításukat.



A tanárok azt kifogásolják, hogy az intézkedés nem teszi lehetővé, hogy az oltás felvételének alternatívájaként heti rendszerességgel részt vegyenek egy koronavírus-teszten. A felperesek szerint az iskolarendszer tavalyi tapasztalatai azt mutatták, hogy az oltások szükségtelenek, mert maszkokkal és egyéb óvintézkedésekkel biztonságos tanulási környezet teremthető.



A város jogi osztálya szerint a bírósági döntés nem megalapozott, és az általa okozott bizonytalanság veszélyezteti "a biztonságos visszatérést a város közel egymillió diákja számára a teljes iskolai oktatáshoz."

MTI