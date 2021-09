Felújított templomukban ünnepelhették az összetartozást a városfalviak

2021. szeptember 26. 23:51

Több okból is ünnepeltek a városfalviak szombaton: felújították ugyanis az unitárius templomot, illetve a régóta használaton kívüli orgona is újra megszólalhatott. Az ünnepség fénypontjaként átadták a Fénykapu nevű trianoni emlékművet is, melyet Városfalva testvérvárosa ajándékozott a helyieknek.

Képek: Beliczay László

Népviseletbe öltözött vendégek, városfalviak, egyházi és politika elöljárók gyűltek össze Városfalván szombaton, hogy együtt ünnepeljék az unitárius templom és az orgona felújításának befejeztét. Az ünnepi rendezvényen testvérvárosuk, Sülysáp is képviseltette magát, a testvéri kapcsolatuk jelképeként egy trianoni emlékmű is helyet kapott a templom előtt.

A templom felújítása évekkel ezelőtt vette kezdetét, amikor a padlót és a padokat penész támadta meg, emellett pedig elkezdődött az évek óta használaton kívül lévő orgona javítása is. A nagyszabású munkálatokat pályázatok révén, illetve helyi és magyarországi adományokból sikerült megvalósítaniuk, az istentiszteletet követő ünnepségen a közösség háláját fejezte ki a támogatók felé. Az egyházi és politikai elöljárók beszédeikben a hit fontosságát hangsúlyozták, amelyet egyben a közösség összetartó fonalának is tartanak.

Az ünnepségen külön felköszöntötték a 90 éves Demeter Dénes kántort, aki mintegy 70 éve szolgálja az egyházközségét, őt egy orgonasípból kialakított plakettel lepték meg. A beszédek és köszöntések mellett megszólaltatták a templom harangjait, illetve Pap Attila orgonista játéka emelte az amúgy is ünnepélyes hangulatot.

A ceremónia az újba öltöztetett templom előtt folytatódott, ahol a trianoni emlékművet leplezték le. A nemzeti összetartozást jelképező művet Szórádi Zsigmond szobrászművész készítette, tükörképmását pedig a testvértelepülésen helyezték el augusztusban.

A műalkotás a Fénykapu nevet kapta, formavilága – melyben több generáció alakja, és a tükröződések mellett helyet kapott a növekvő hold és csillag motívuma is – egyszerre koncentrál a jelenre és a múltra, a trianoni fájdalomra és a magyar nemzet egységére.

„Az emlékmű egyszerre emlékeztet az elszakításra és az összetartozásra” – emelte ki Horinka László, sülysápi polgármester. Az ünnepséget végül egy közös ebéddel zárták a városfalviak és a meghívott vendégek.

László Ildikó

