A botrányos ózdi előválasztás koordinátora szenvedett balesetet

2021. szeptember 27. 14:52

A botrányos ózdi előválasztás szervezője, koordinátora az a férfi, aki szerdán este BMW gépkocsijával súlyos balesetet szenvedett az M3-as autópályán, Gödöllő térségében - írta meg a Pesti Srácok.

Gödöllő térségében szerdán este történt egy baleset az M3-son. Az ütközésről készült képekről kiderül, hogy az autóban a baloldali előválasztási bohóckodás szavazólapjait szállították, mivel azok teljesen szétszóródtak az úton”. A szavazólapok Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből származhatnak, ugyanakkor az előválasztás szabályzata nem teszi lehetővé, hogy az előválasztás közben ilyen módon szavazólapokat szállítsanak. Érthető, ugyanis ha az urnákat utaztatják a szavazás közben, azokhoz rendkívül könnyű lenne hozzáférni és az előválasztás eredményét manipulálni. A Bennfentes.net másnap kereste fel a helyszínt, ahol még mindig szanaszét hevertek az előválasztási szavazólapok, de nemcsak azok, hanem választási szórólapok is.

A PestiSrácok.hu megtudta, hogy a BMW-t egy ózdi férfi, B. László vezette, aki nem más, mint a botrányok alatt roskadozó ózdi előválasztás koordinátora. A szakállas, fiatal férfi több fotón is látható azok közül, amelyeket a PestiSrácok.hu hozott nyilvánosságra annak kapcsán, hogy ózdiak állítása szerint napokon keresztül idegen romák egy csoportja akadályozta az embereket szavazatuk leadásában az előválasztási sátornál.

Fidrus Péter, egy, a Jobbikból korábban kilépett ózdi önkormányzati képviselő is megszólalt. Facebook-oldalán arról írt, hogy a roma csoportot B. László szervezte a városba, illetve, hogy B. Lászlót a Jobbik bízta meg az előválasztás koordinálásával. Ezt Farkas Péter Barnabás, valamint segítői, jobbikos társai is tudták. Sajnálatos módon B.-t hajnalban súlyos autóbaleset érte, ezért állt ma le Ózdon a szavazás is – olvasható Fidrus posztjában. Az ózdi előválasztás egyébként is kezd tragédiába fordulni. A roma balhé után ugyanis egy évekkel ezelőtt, Lengyelországban készült fotó is előkerült Farkas Péter Barnabásról, amelyen egy náci plakát előtt egyértelmű karlendítő mozdulatot tesz.

A portál megkeresete B. László Facebook-profilját és összehasonlította a birtokukban lévő, romák körül látható férfi képével. Az azonosság nem kérdéses… Közösségi oldaláról az is kiderül, hogy B. László sem pusztán koordinátor; ő maga is politizál a Mindenki Magyarországa Mozgalom színeiben. Találtak több fotót is az oldalán, amelyen az MMM logó látható.

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság úgy nyilatkozott az M3-as autóbaleset körülményeiről hogy jelenleg a közlekedés szabályainak megsértése miatt van folyamatban eljárás. Az autóban egy ember utazott, a sofőr; bár valóban kerestek egy másik személyt is a helyszínen, nem találtak senkit. A gépkocsit vezető férfi életveszélyes sérüléseket szenvedett, állapota nem tette lehetővé, hogy megszondázzák, az ilyen esetekben laborvizsgálatot végeznek; ez alapján derülhet ki, ha esetleg ittas volt a sofőr. Erről egyelőre azonban nincs adat.

PestiSrácok