A világelső porcelánmanufaktúra, Herend és a Gresham palota

2021. szeptember 28. 10:28

A világ egyik legnívósabb porcelánmanufaktúrájával, Herenddel lépett együttműködésre a budapesti Gresham palotában működő luxusszálloda és koktélbár – derül ki a tájékoztatóból, amelyet a Herendi Porcelánmanufaktúra juttatott el a Gondolához. A Four Seasons Hotelben Dr. Simon Attila, a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. vezérigazgatója és Yves Giacometti szállodaigazgató közösen mutatták be Magyarország első kézműves szecessziós koktélbárjának, a Múzsa Bárnak az új Herendi kollekcióját.

Az ételkülönlegességeket a világhírű Herendi Porcelánmanufaktúra „Gresham Ambience” (GRAM) névre keresztelt, kézzel festett porcelánjain kínálják. Ez a készlet kizárólag a Four Seasons Gresham Palota részére lett tervezve. A minta egyszerre hordozza a 19. századi tradíciót és a 21. századi innovációt.



A 19. századi gyökereket a pikkelyes minta adja, míg a 21. századi innovációt a Viktória minta megújulását hordozó Royal Garden minta egyik motívumeleme képviseli. A hotel részére készített szerviz dekorban megtalálhatjuk a Gresham épület stilizált főbejáratát, emellett a dekor különlegessége a Gresham Palota mozaikjai által ihletett pikkelyes minta. E minták egymás felé közeledve a lobbira emlékeztetnek, a keret pedig a Múzsa bár arany-türkiz színvilágát idézi.

A közel kétszáz éves Herendi Porcelánmanufaktúra neve egyet jelent a kiválósággal és az egyediséggel – ez itt sokszorosan érvényes, hiszen a Múzsa bár porcelánjainak mintázata egyedi motívum, amelyet a herendi művészekkel közösen álmodtak meg a szálloda belsőépítészei, kizárólag a Múzsa számára.

„Mikor megálmodtuk a Múzsát, az ország gazdag kulturális örökségéből inspirálódtunk, elsődleges célunk volt, hogy bemutassuk az itt élő tehetséges művészek munkáit. Már a kezdetektől nyilvánvaló volt, hogy az ételeket Herendi porcelánon tálaljuk majd: a termékek minősége, részletgazdagsága és a csapat kiváló munkája, ügyessége felülmúlhatatlan. A mi szemünkben ők képviselik Magyarország legjavát” – mondta Yves Giacometti, a Four Seasons Hotel Gresham Palota szállodaigazgatója.

„Vannak pillanatok, amelyek a jelenben születnek, de a jövőt építik. Amikor évekkel ezelőtt elhatároztuk, hogy a Four Seasons Gresham Hotel és a Herendi porcelán randevút ad egymásnak, akkor tudtuk, hogy az együttműködésünkből érték születik. Egy világhírű porcelán és egy világhírű hotel ad a jövőben egymásnak randevút Budapest szívében, amelyet a mai napon aláírásunkkal is megerősítettünk. Egyedi, kézi készítésű Herendit terveztünk, egyedi helyre a Greshambe. A Gresham minta tradíciói a 19. századi távol-keleti motívumokhoz nyúlik vissza, a 21. századi innovációt pedig Vilmos herceg és Kate hercegnő angliai esküvőjére nászajándékként átadott herendi Royal Garden minta részletei adják. Tradíció és innováció a Gresham asztalaira kerülő Herendi porcelánokban. Célunk, hogy a pihenésre érkező vendég harmóniát, eleganciát és kényeztetést kapjon. Minden Herendiben benne vannak a porcelánkészítés titkos receptúrái, az évszázadok világkiállítási sikerei, benne van a hagyományokra épített folyamatos innováció, a természeti szépség, a kreativitás, a minőség és az alkotó munka iránti szeretet, a kézművesség iránti elkötelezettség, a Herendi Márka hordozta luxus, elegancia és kényeztetés. A mostani pillanat egy ünnep számunkra. Ünnepeljük az értékek egymásra találását, két ismert és elismert márka, a Four Seasons és a Herendi találkozását, a vendégvárás és a szervírozás új dimenziójú metszéspontját” – mondta Dr. Simon Attila, a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. vezérigazgatója.

