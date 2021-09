Hatvan magyar település részvételével rendezik hétvégén a Nemzeti Vágtát

2021. szeptember 28. 11:25

Hatvan magyarországi és határon túli település részvételével rendezik a hétvégén a 14. Nemzeti Vágtát a budapesti Hősök terén - mondta el Szotyori Nagy Kristóf versenyigazgató kedden az M1 aktuális csatornán és a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

A versenyigazgató a Kossuth Rádióban felidézte, hogy májustól kezdve 11 elővágtát rendeztek, a magyarországi települések mellett a Vajdaság, Muravidék és Erdély lovasai részvételével.



Mint elmondta, a Nemzeti Vágta szombati napján ötfős előfutamokat tartanak, a döntő pedig vasárnap délután lesz.



A fiatal tehetségek számára újra megrendezik a Kishuszár Vágtát, bemutatót tart a nemzeti díszegység, lesz fogatvágta, méneshajtás, négyes fogatok üldözéses versenye, hagyományőrző felvonulás, kocsitoló verseny, díjugratás és visszatér a jótékonysági sztárfutam is - ismertette a programokat, hozzátéve, hogy az Andrássy úton kialakított korzón a résztvevő települések mutatják be hagyományaikat, értékeiket.



Az M1 műsorában Szotyori Nagy Kristóf elmondta azt is, hogy a nemzetközi futamot 12 ország, köztük India, Nagy-Britannia, Törökország, Ausztria és a környező országok részvételével rendezik meg.



Kiemelte, hogy a jótékonysági futamon - amelynek kedvezményezettje idén egy állatvédelemmel foglalkozó alapítvány lesz - Széchenyi Krisztián, Krajnik-Balogh Gábor, Bács Péter, Sipos Imre és Nagy Ervin pattan nyeregbe.



Ez a rendezvény a kultúra és a sport ötvözete, olyan országimázs-fesztivál, amelynek a ló áll a középpontjában, határainkon belül és azon túl ívelő esemény, amely világszerte ismertté vált - hangsúlyozta a versenyigazgató.

MTI