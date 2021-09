Megjelent a Vadászat és vadgazdálkodás Magyarországon című album

2021. szeptember 28. 13:06

Bemutatták a Vadászat és vadgazdálkodás Magyarországon című albumot, a több mint 400 oldalas kiadványt a világkiállítás alkalmából készítették.

A négy fejezetből álló albumot az "Egy a Természettel" Vadászati és Természeti Világkiállításon tartott szakmai rendezvényen Budapesten mutatták be kedden.



Gőbölös Péter, a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. vezérigazgatója szerint kulcsfontosságú a világrendezvény alkalmából készült kiadvány, amely olvasmányosan, képekkel gazdagítva, érzékletesen mutatja be az ország teljes vadállományát és növényföldrajzát. A fotók túlnyomó többsége tájazonos, behatárolható rajta az adott tájegység az országon belül. A könyv óriási értéke, hogy a benne található összes fotó hiteles - mondta.



Merczel István, a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. erdőgazdálkodási osztályvezetője elmondta: az erdőgazdálkodás a vadgazdálkodással együtt jelenik meg a könyvben, utalva arra, hogy a magyar erdőgazdálkodás milyen irányba halad a természetvédelemmel, tájgazdálkodással együtt. Mindenhol az ott élő vadfajok, vadászható és nem vadászható állatok jelennek meg. A könyvben számos gímszarvasfotó található, a címlapon pedig a dámszarvas. A könyvben szereplő trófeák reprezentálják a magyar élőhely és vadgazdálkodás minőségét - mondta.



Blaumann Ödön vadfotós szerint a kiadvány hiánypótló, hasonló nem jelent meg az elmúlt években. Egy-egy fotó elkészítése akár öt perc, de akár tíz év is lehet - mondta a fotós.



A kötet előszavában Kovács Zoltán, a világkiállítás lebonyolításáért felelős kormánybiztos azt írta: hiánypótló kötetet tart a kezében az olvasó, hiszen ilyen átfogó, az 1971-es budapesti Vadászati Világkiállítás óta elismerten világhírűként aposztrofálható, a magyar vadászatot és vadgazdálkodást bemutató album ez idáig még nem készült. A könyv a természet rezzenéseit, valamint hazánk egyedülálló természeti értékeit hivatott az utókor számára egyfajta időkapszulaként megőrizni, miközben a jelen emberének is méltó mementót állít arról, hogy milyen gazdag világ terül el a települések határain túl - írta.



A szerkesztői munka és a világkiállítás hosszú éveket felölelő előkészítése során a közismert és egyben közkedvelt vadászíró, Fekete István örökérvényűként is jellemezhető gondolatát tartották szem előtt, miszerint "Hazánk Európa legvaddúsabb országa, s a mi feladatunk, hogy az is maradjon."

MTI