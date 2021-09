Állam elleni bűncselekmény – gyanúsÍtás

2021. szeptember 28. 16:50

Állam elleni bűncselekmény elkövetésével is meggyanúsította az ügyészség a Magyarok Felelős Nemzeti Kormánya elnevezésű csoport két vezetőjét kedden - tudatta a Központi Nyomozó Főügyészség közleményben az MTI-vel.

A feltételezett elkövetőket hétfőn emberölés előkészületének gyanújával vették őrizetbe, ami kedden kiegészült alkotmányos rend erőszakos megváltoztatására irányuló bűntettel.



Az ügyészség szerint a gyanúsítottak létrehozták az úgynevezett Magyarok Felelős Nemzeti Kormánya nevű, az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatására irányuló szervezetet, egyiküket bírói hatalommal ruházták fel, míg a másik gyanúsított feladata a végrehajtói hatalom megszervezése volt. A gyanúsítottak új "alkotmányt" is megfogalmaztak, melynek egyik pontja szerint a társadalom minden tagjának "mindazzal szemben, aki vagy ami megsérti az alkotmányos alapelvek előző pontokban megfogalmazott értékrendjét, joga és kötelessége a hűtlenség vádja nélkül akár élete árán is ellentmondani és ellenállni".



A gyanúsítottak részben nyílt, részben konspirált tagságú szervezetet működtettek, amelyet a közösségi médiában is megjelenítettek. A gyanúsítottak - antiszemita nézeteik hangoztatása mellett - az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatására konkrét intézkedéseket tettek, amikor tagságukat a gyűlésükön és az interneten keresztül közéleti szereplők megölésére hívták fel.



A nyomozó ügyészség indítványozta a gyanúsítottak letartóztatását, a kényszerintézkedés tárgyában a Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája dönt - közölte a Központi Nyomozó Főügyészség.

MTI