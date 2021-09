Brüsszel folytatja a nyomásgyakorlást az LMBTQ és a migránsok miatt

2021. szeptember 28. 18:31

Brüsszel és a baloldal folytatja a nyomásgyakorlást, mivel azt akarja, hogy a kormány engedje be a magyar óvodákba és iskolákba is az LMBTQ-propagandát és telepítse be a migránsokat - írta az MTI-hez eljuttatott sajtóközleményében kedden a Fidesz európai parlamenti képviselőcsoportja.

A képviselők szerint ebből a célból látogat szerdán Magyarországra az Európai Parlament LIBE (Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi) bizottságának küldöttsége. A képviselőcsoport tagjai kiemelték: "a küldöttség tele van az európai baloldal bevándorláspárti és LMBTQ-aktivista embereivel, így borítékolható, hogy ismét hazug politikai jelentést fognak írni Magyarországról".



"Az egész látogatás és eljárás eleve a hazug Sargentini-jelentésen alapul, amelyet azután fogadott el az Európai Parlament bevándorláspárti többsége, hogy Magyarország visszautasította a migránsok betelepítését" - tették hozzá.



Mint írták, "egyértelmű, hogy a gyermekvédelmi törvénycsomag elfogadása óta Brüsszel és a Soros-hálózat tovább fokozza a Magyarország elleni támadásokat és az uniós parlament magyar baloldali képviselői is minden ezt szolgáló lépést megszavaznak".



A képviselők leszögezték: álláspontjuk változatlan, a gyermekeket meg kell védeni az agresszív LMBTQ-propagandától és kizárólag a magyar szülők joga a gyermekeik szexuális nevelése. Rámutattak arra is, hogy a nemzeti konzultáción a válaszadók 97 százaléka egyetértett abban: helyes, hogy törvény korlátozza a gyermekekre irányuló szexuális propagandát. Hozzátették: Európában egyedüliként a magyar emberek népszavazáson is dönthetnek arról, hogy mit gondolnak erről.



"A Fidesz és a KDNP a magyar emberek akaratát érvényesíti: nem kérünk sem a gyermekekre irányuló agresszív szexuális propagandától, sem a migránsokból" - húzták alá a delegáció tagjai.

MTI