Átadták a 2020-as és 2021-es Vasvári-díjakat

2021. szeptember 28. 18:57

Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke és Dévai Nagy Kamilla énekművész vehette a Vasvári Pál Polgári Egyesület 2020-as díjait a Magyar Nemzeti Múzeumban tartott keddi átadási ünnepségen, míg az idei Vasvári-díjakat Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere és Bajkai István (Fidesz) országgyűlési képviselő kapta meg.

A Nemzeti Múzeum épületének szellemisége elválaszthatatlan az 1848-49-es szabadságharctól és a magyar szabadságtól - mondta el a díjátadó ünnepségen az intézmény főigazgatója, L. Simon László.



Felidézte, Vasvári Pál 22 évesen halt meg, de - mint mondta - ebbe a rövid életbe rengeteg minden belefért, sokaknak jóval több évtized sem volt elegendő ekkora életműhöz.



Péntek László, a Vasvári Pál Polgári Egyesület tiszteletbeli elnöke hozzátette, Vasvári Pál csupán idén, halála után 172 évvel kapott szobrot a Nemzeti Múzeum kertjében. Mostantól azonban Budapest lakosai is méltó helyen emlékezhetnek a fiatalon elhunyt hősre és az általa szervezett Rákóczi szabadcsapat vele együtt meggyilkolt mintegy négyszáz tagjára - jegyezte meg.



Bauer Ferenc, az egyesület társelnöke emlékeztetett arra, hogy a pandémia miatt a Vasvári-díj 2020-as kitüntetettjei is idén vehetik át az elismeréseket. Lezsák Sándort laudálva elmondta, hogy a díjazott neve összeforrt a magyar rendszerváltással és a magyar demokrácia megteremtésével.



Lezsák Sándor a Magyar Demokrata Fórum egyik alapítója, a szervezet az ő háza kertjében rendezett találkozón alakult meg. 2006 óta az Országgyűlés alelnöke, és az ő nevéhez fűződik a Lakitelek Alapítvány és Népfőiskola megalapítása is.



Bauer Ferenc kiemelte: Lezsák Sándornak döntő szerepe volt az egyesület egyik kiemelt céljának megvalósulásában, a partiumi Hegyközszentimre kápolnájának felépítésében is.



Lezsák Sándor rövid beszédében arról szólt, hogy Lakitelken, a népfőiskolán sok-sok fiatallal találkozik, akik között ott vannak "a mai márciusi ifjak".



Péntek László Dévai Nagy Kamillát méltatva emlékeztetett: az énekművész 53 éve lankadatlanul járja a szétszóródott magyarság településeit, a legkisebb falvakba is eljutva. Mind az öt földrészen fellépett már, mindenhol énekelve a helyi nyelven is, így repertoárjában 34-féle nyelv szerepel, ami világrekord - emelte ki.



Dévai Nagy Kamilla verset és prózát is hitelesen, érzékenyen mond, de ő maga is jelentkezett verseskötettel - mondta Péntek László.



Dévai Nagy Kamilla a díjért köszönetet mondva ígéretet tett arra, hogy az abból merített erővel tovább szolgálja a magyar kultúrát.



Kásler Miklós laudációját Tóth Kálmán, a Vasvári Pál Polgári Egyesület társelnöke mondta el, kiemelve, hogy a díjazott orvosi munkája mellett mindig nagy érdeklődést tanúsított a magyar nemzet sorskérdései iránt.



Felidézte: az egyesület tíz éven át küzdött egy budapesti Vasvári-szobor felállításáért, és 2021-ben nem várt helyről, az Emberi Erőforrások Minisztériumából érkezett segítség, Kásler Miklósnak köszönhetően.



Kásler Miklós beszédében hangsúlyozta, hogy minden nemzetnek vannak korszakai, amelyek olyan kivételes személyiségeket teremtenek, mint a reformkor nagyjai. II. József germanizáló törekvései után a reformkor célja a magyar nemzeti identitás megújítása, egyben a nemzet fogalmának kitágítása és a Kárpát-medencében élő minden ember felemelése volt - mondta.



A korban olyan politikusok dolgoztak a hazáért, mint Kölcsey, Deák, Széchenyi vagy Kossuth; Vasvári Pál pedig személyiségében, gondolataiban, cselekedeteiben is a magyar nemzet legszebb hagyományait mutatta fel - emlékeztetett a miniszter.



Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke Bajkai Istvánt méltatva kiemelte: "Vasvári Pál szellemiségét akkor tartjuk igazán tiszteletben, ha az erdélyi magyarok jogaiért harcolunk".



Bajkai Istvánt egész életében foglalkoztatja a jogfosztottak, a határon túli magyarok jogaiért folytatott küzdelem - fűzte hozzá, megemlítve, hogy a képviselő saját költségén fordíttatta le például erdélyi politikai foglyok perének hatalmas anyagát.



Egy elkötelezett, hazáját szerető, azért áldozatot vállalni is képes személyiséghez kerül a kitüntetés - méltatta Bajkai Istvánt, aki halaszthatatlan elfoglaltságai miatt nem tudta személyesen átvenni a Vasvári-díjat.



A díjátadót követően az ünnepség résztvevői megkoszorúzták Vasvári Pálnak a Múzeumkertben található szobrát.

MTI