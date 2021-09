Körútra indult a Covid-árvákat segítő Regőczi Alapítvány

2021. szeptember 28. 18:59

A koronavírus-járvány miatt árván maradt gyerekeket és családjaikat az állami, önkormányzati és karitatív intézményrendszer résztvevőivel szoros együttműködésben tudja hatékonyan, célravezetően segíteni a Regőczi Alapítvány - mondta a köztársasági elnök felesége, a Covid-árvákat segítő szervezet kuratóriumának elnöke kedden sajtótájékoztatón, Pécsen.

Herczegh Anita a dél-dunántúli régióban kedden olyan gyermekekkel, családokkal, a baranyai megyeszékhelyen pedig azon szociális intézményi képviselőivel találkozott, akik a koronavírus-járvány okozta tragédia miatt felvették a kapcsolatot a férje, Áder János köztársasági elnök által idén tavasszal alapított Regőczi István Alapítvánnyal.



A kuratóriumi elnök szerint a szervezet első féléves működése egyértelművé tette, hogy komoly szükség van az alapítvány, az állami, önkormányzati és karitatív intézményrendszer együttműködésére, hogy minél több érintetthez eljuthasson, minél több rászorulónak segíthessen a szervezet.



Herczegh Anita közölte: a cél érdekében országos, hét állomást érintő tájékoztató, igényfelmérő, kapcsolatok építését szolgáló körutat tart ősszel a szervezet, hogy a rendezvényeken - ahogy annak első, pécsi állomásán is tették - megvitassák, a Covid-árvák helyzetén ki, milyen területen tud segíteni és hogyan működhetnek együtt a legcélravezetőbb módon a résztvevők.



Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára azt mondta: a család- és gyermekjóléti hálózatban 7000, a helyi közösségekbe beágyazott ember dolgozik és van kapcsolatban bajba jutott emberekkel, továbbá egyházi és civil szervezetek együttműködésére is számíthat az alapítvány.



György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkárának tájékoztatása szerint a kormányhivatalok és a járási hivatalok a családtámogatásokkal és a gyámügyekkel összefüggésben kerülnek kapcsolatba a rászorulókkal, ebben az esetben félárva vagy árva gyermekekkel.



Közölte: a Miniszterelnökség és a hivatalok minden segítséget megadnak a Regőczi Alapítványnak ahhoz, hogy a szervezet képes legyen eredeti céljainak megfelelően hosszú távú segítséget nyújtani az érintetteknek. Példaként említette, hogy népszerűsítik a szervezetet, kapcsolatba hozzák a rászorulókat az alapítvánnyal vagy - igény esetén - akár a jogszabályi környezet megváltoztatásában is partnerek lesznek.



Áder János köztársasági elnök és felesége, Herczegh Anita azzal a céllal hozta létre a Regőczi István Alapítványt, hogy hosszú távú és személyre szabott gondoskodást biztosítson azoknak a gyermekeknek, akik a világjárvány idején elvesztették egyik vagy mindkét szülőjüket. Az alapítvány olyan támogatást kíván biztosítani, amely megoldást jelenthet mindaddig, amíg a gyermek nagykorú lesz vagy befejezi a tanulmányait, munkába áll és képes magáról gondoskodni.



MTI