Johnson: nem a bevándorlás kínálja a megoldást

2021. szeptember 28. 21:11

Boris Johnson brit miniszterelnök szerint nem az "ellenőrzés nélküli bevándorlás" kínálja a megoldást a teherautósofőrök hiánya miatt kialakult országos üzemanyag-ellátási problémákra. A szakmai szervezetek keddi beszámolói szerint a helyzet kezd normalizálódni.

A nagy-britanniai üzemanyag-kiskereskedelemben súlyos fennakadások támadtak az elmúlt napokban, miután több nagy forgalmazó töltőállomásokat zárt be a sofőrhiány okozta szűk logisztikai kapacitások miatt.



Ennek nyomán országszerte pánikszerű üzemanyag-felvásárlás kezdődött, hatalmas autósorok alakultak ki a benzinkutaknál, és e hét elejére a töltőállomások többsége gyakorlatilag kifogyott az üzemanyagból.

A brit kormány bejelentette, hogy ötezer külföldi kamionsofőr kaphat soron kívül átmeneti nagy-britanniai munkavállalási engedélyt mindenekelőtt üzemanyag- és élelmiszerszállító teherautók vezetésére.



A szakmai szervezetek az intézkedést teljesen elégtelennek minősítették, közölve: számításaik szerint a brit áruszállítási szektorból legalább százezer kamionsofőr hiányzik, nem utolsósorban azért, mert a brit EU-tagság tavalyi megszűnése (Brexit) óta az uniós munkavállalók tömegesen távoztak Nagy-Britanniából.



A Brit Kiskereskedelmi Szövetség szerint egyedül a szupermarket-hálózatoknak legalább 15 ezer kamionsofőr felvételére lenne szükségük ahhoz, hogy a karácsony előtti időszakban ne legyen fennakadás az élelmiszerellátásban.



Boris Johnson azonban a BBC brit közszolgálati televíziónak nyilatkozva kedden kijelentette: nem hiszi, hogy az emberek "ebben az országban ismét az ellenőrzés nélküli bevándorlással akarnának minden problémát megoldani".



"Ezzel már próbálkoztunk hosszú időn át, húsz évig, sőt talán tovább is, és ennek alacsony bérezésre, alacsony szakképzettségre építő hozzáállás lett a vége" - fogalmazott a brit kormányfő, alig burkolt utalással az uniós munkaerő szabad áramlásának alapelvére, amely a brit EU-tagság idején Nagy-Britanniában is érvényben volt.



Johnson hozzátette: Nagy-Britanniában most már megindult a bérek növekedése, de "egyesek megint alacsony szakképzettségű, alacsony bérezésért dolgozó bevándorlók hatalmas tömegével" szeretnék letörni ezt a béremelkedési folyamatot.



A brit miniszterelnök kijelentette: a lakossági üzemanyag-ellátási helyzetben most már láthatók a stabilizálódás jelei.



Boris Johnson kérte az autósokat, hogy csak akkor vásároljanak üzemanyagot, ha tényleg szükségük van rá.



A szakmai szervezetek is az ellátási helyzet normalizálódásának jeleiről számoltak be kedden.



A brit lakossági piac 65 százalékát ellátó független kiskereskedelmi üzemanyag-forgalmazók szakmai szervezete, a Petrol Retailers Association (PRA) kedd este közölte, hogy az általa képviselt 5500 nagy-britanniai töltőállomás 37 százalékában nem lehet jelenleg üzemanyagot kapni.



Ez valóban jelentős javulás, mivel a hétvégén a PRA tagvállalkozásainak kétharmada számolt be arról, hogy teljesen kifogyott az üzemanyagból.



Gordon Balmer, a PRA vezérigazgatója kedd este a BBC-nek elmondta: már vannak kezdeti jelei annak, hogy az ellátási válság a végéhez közeledik, egyre több tagvállalkozás jelzi, hogy most már kap pótlólagos üzemanyag-szállítmányokat.

MTI