Muravchik: a szocializmus az emberiség legnagyobb hibája

2021. szeptember 28. 22:04

A szocializmus az emberiség legnagyobb hibájának bizonyult azóta, hogy "Éva beleharapott az almába" - jelentette ki Joshua Muravchik, az amerikai neokonzervatívok meghatározó egyénisége a XXI. Század Intézet és a Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényén kedden Budapesten. Schmidt Mária, az intézet főigazgatója azt mondta, hogy a liberalizmus jelenlegi szószólói valójában neomarxisták, míg Kavecsánszki Ádám, az alapítvány elnök-főigazgatója feladatuknak nevezte a kommunista hagyaték teljes lebontását.

Muravchik – xxiszazadintezet.hu

Joshua Muravchik író, publicista, külpolitikai szakértő az Eötvös József-előadások sorozat Mi történt a szocializmussal? című előadásában közölte: míg a kereszténység a kezdetekben 300 év alatt csak az emberiség 10 százalékát "hódította meg", a szocializmusnak a fogalom kialakulásától csupán 150 év kellett ahhoz, hogy a világ lakosságának 60 százaléka szocialista kormányok fennhatósága alatt éljen a rendszer csúcspontján, az 1970-es években.



Ennek az az oka - tette hozzá -, hogy a szocializmus mindig a könnyű, végső megváltás ígéretével hódított és a rendszer sok bukása ellenére ma is tovább él.



A publicista, aki egyben a washingtoni Világpolitikai Intézet tudományos munkatársa, előadásában ismertette a szocializmus történelmét a francia forradalomtól az utópistákon és a marxizmus-leninizmus kialakulásán át a modern nyugat-európai szocialista kormányok tevékenységéig.



Azt mondta, a marxizmus aranykora a II. Internacionálé létrejöttéig tartott, utána ugyanis egyre inkább javult a munkásosztály helyzete. Végül Lenin mentette meg a marxizmust azzal, hogy úgy látszott, beteljesült Oroszországban Marx próféciája, hiszen valóságossá vált a szocializmus - fűzte hozzá.

Szerinte a fasiszta rendszerek is a szocializmusban gyökereztek, hiszen például a nemzetiszocialista Németország nemzeti ünneppé nyilvánította a nemzetközi munkásosztály napját, május 1-jét - magyarázta.



A szocializmus világhódító útja végül az 1970-es években érte el a csúcsát, amikor a világ 60 százaléka felett "uralkodott".



Ugyanakkor az erjedéséhez vezetett Kína piacgazdasági fordulata és Nagy-Britaniában Margaret Thatcher modernizációs piacpárti politikája, végül a Szovjetunió összeomlása jelentette a végső döfést - folytatta áttekintését Joshua Muravchik



Ám a szocializmus nem tűnt el, hiszen Kínában, Vietnamban, Laoszban, Észak-Koreában, Kambodzsában, Kubában és Venezuelában ma is "szocialista diktatúra működik" - sorolta.



Arról is szólt, hogy az Egyesült Államokban, ahol korábban nem tudott gyökeret verni a szocializmus eszméje, mára a baloldali szocialisták soha nem látott befolyásra tettek szert és Joe Biden elnök is részben elfogadta a baloldali szocialisták programját.



Schmidt Mária, a XXI. Század Intézet főigazgatója az eddigi Eötvös József-előadásokat felidézve úgy vélekedett, hogy a liberalizmus jelenlegi szószólói valójában neomarxisták, akik ugyanúgy akarnak leszámolni ellenfeleikkel, mint korábban az igazi marxisták.



Kavecsánszki Ádám, a Polgári Magyarországért Alapítvány elnök-főigazgatója azt mondta, hogy feladatuk a kommunista hagyaték teljes lebontása. Ebben a helyzetben pedig nem kérnek a neomarxista liberális véleménydiktatúrából - jelentette ki.



