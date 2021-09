Moszkva kérdéseket tett fel az AUKUS katonai szövetséggel kapcsolatban

2021. szeptember 29. 14:58

Oroszország kérdések egész sorát intézte az Egyesült Államokhoz a két hete megalakult amerikai-brit-ausztrál katonai szövetséggel, az AUKUS-szal kapcsolatban, és ugyanígy tesz majd Ausztrália és Nagy-Britannia esetében is - jelentette ki Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes újságíróknak szerdán Moszkvában.

Rjabkov szerint a kérdések közé tartozik, hogy a 90 százalékos dúsítottságú nukleáris tengeralattjáró-üzemanyag Ausztráliának való átadása hogyan viszonyulna az atomsorompó-egyezményhez, hogyan tartaná be Canberra ebben a helyzetben a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel (NAÜ) megkötött biztosítéki megállapodásban foglalt kötelezettségeinek rendelkezéseit, a megállapodás kiegészítő jegyzőkönyve alapján.



A diplomata azt is elmondta, hogy az AUKUS létrehozásának témája nem szerepel a genfi orosz-amerikai stratégiai stabilitási konzultációk csütörtökön megtartandó újabb fordulójának napirendjén, és a tárgyalások hátterében marad. Az orosz küldöttséget Rjabkov, az amerikait Wendy Sherman külügyminiszter-helyettes vezeti majd.



"De az AUKUS, mint olyan, mindenképpen arra emlékeztet bennünket, hogy amerikai kollégáink milyen könnyedén, fesztelenül kezelik azokat az atomsorompó-rendszereket, amelyek iránti elkötelezettségüket mindig kinyilvánítják, és amelyek határozott követésére másokat felszólítanak" - mondta a külügyminiszter-helyettes.



Rjabkov azzal a phenjani bejelentéssel kapcsolatban, amely szerint a kommunista rezsim hiperszonikus fegyvert próbált ki, azt mondta, hogy Oroszország figyelemmel kíséri az észak-koreai rakétaindításokra vonatkozó összes információt, és összeveti az ENSZ Biztonsági Tanácsának vonatkozó határozataival. Ezek, mint mondta, kemény szankciórendszert vezettek be, és meghatározták, hogy melyek a megengedhető paraméterek ezen ország katonai programjai számára.



Leszögezte: Moszkva nem fogja támogatni, hogy a KNDK a rakétaindításokat a Koreai-félszigeten kialakult helyzet további súlyosbítására használja fel.



Hozzátette, hogy az új rakétaindításnak nem szabad akadályoznia a Koreai-félsziget atomfegyver-mentesítését célzó politikai folyamatot. Rjabkov szerint az északkelet-ázsiai és a globális biztonság szempontjából üdvös lenne a párbeszéd mielőbbi felújítása.



Az orosz diplomácia helyettes vezetője elmondta, hogy még mindig nem dőlt el, hogy kap-e vízumot a korábbi bejelentés szerint Moszkvába készülő Victoria Nuland amerikai külügyi államtitkár. Nuland, aki az orosz álláspont szerint kulcsszerepet játszott a 2014-es ukrajnai politikai fordulatban, szankciólistán szerepel. A sajtóban ezzel kapcsolatban említésre került az a lehetőség, hogy az államtitkár abban az esetben kap beutazási engedélyt, ha az Egyesült Államok eleget tesz több orosz diplomata függőben lévő vízumkérelmének.



MTI