Potápi: idén már öt országban lesz mentorprogram

2021. szeptember 29. 15:28

A Vajdaság és Erdély után Horvátországban is elindul a mentorprogram, nemsokára pedig a Felvidék és Kárpátalja is csatlakozik, így idén már öt országban lesz elérhető - hangoztatta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára csütörtökön a drávaszögi Kopácson, a magyar kormány által finanszírozott vállalkozói mentorprogram nyitó rendezvényén.

A nemzetpolitikai államtitkár az MTI-nek nyilatkozva elmondta: ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a már sikeres nagyvállalkozókat összekötik a most induló vállalkozásokkal, hogy ezzel is hozzájáruljanak a gazdasági háló minél szorosabb összeszövéséhez, és a Kárpát-medencét egységes gazdasági térként tudják kezelni.



Emlékeztetett, hogy 2010-től történt meg a radikális nemzetpolitikai váltás.



Ennek voltak szimbolikus döntései is - hangsúlyozta, és megemlítette a kettős állampolgárságról szóló törvényt, az alaptörvényt és a nemzeti összetartozás napját. A határon túli magyarság szavazati joga is ehhez a sorhoz tartozik - tette hozzá.



Jelezte: 2014-2016-tól kezdve egyre nagyobb hangsúlyt fektettek a szülőföldön való boldogulás támogatására, és nagy gazdasági programokat indítottak el a magyarok lakta minden régióban, így a horvátországi Baranyában, illetve Kelet-Szlavóniában is.



"Nyugodtan elmondhatjuk azt, hogy az itteni magyar vállalkozók magyar fejlesztési pénzekhez jutottak hozzá annak érdekében, hogy meg tudják erősíteni a gazdaságukat" - fogalmazott.



Úgy vélte: Horvátországon belül ez a régió, sajnos, nem a legfejlettebbek közé tartozik, és ezért minden fejlesztési pénz többszörösen megmozgatja az itteni vállalkozásokat.



Mint mondta, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának egyik legfontosabb feladata a gazdaság területén, hogy összekösse a vállalkozókat, kapcsolati hálót alakítson ki közöttük, nem csak egy országon belül, hanem a régiók között is.



Horvátországban jelenleg tíz mentorált és hat mentor van, de új vállalkozók is bármikor be tudnak kapcsolódni a programba - húzta alá.



Potápi Árpád János szerint több olyan program van az évben, ami lehetővé teszi azt, hogy kárpát-medencei szinten tudjanak találkozni a vállalkozók, a mentorprogram pedig tovább gyarapítja ezek sorát.



A Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága 2019-ben indította el Vajdaságban, majd ezt követően Erdélyben a nagyvállalkozói mentorképzést. A program célja a helyi tapasztalt nagyvállalkozók mentorrá képzése a külhoni magyar régiókban, ezáltal a vállalkozókat segítő szakmai környezet kialakítása.



A program során a nagyvállalkozók kis- és középvállalkozások mentorálását valósítják meg tapasztalt magyarországi mentorok koordinálásával. A program megvalósításában szakmai partner minden régióban a Design Terminal.



A terv az, hogy a mentorprogramot a teljes Kárpát-medencére kiterjesszék.

MTI