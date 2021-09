Egy év halasztással megnyílik csütörtökön a dubaji világkiállítás

2021. szeptember 29. 15:35

Nagy szabású ünnepséggel nyílik meg csütörtökön az Egyesült Arab Emírségekben a koronavírus-járvány miatt egy évvel elhalasztott dubaji világkiállítás.

Az Expo 2020 stábja által kiadott sajtóközlemény szerint az ünnepi műsorban korábban soha nem látott látványvilággal és hangzással kísérik majd végig a nézőket az expó három fő témáján, melyek a lehetőség, a fenntarthatóság és a mobilitás. A rendezvényen olyan sztárok lépnek fel, mint Andrea Bocelli világhírű tenor, Andra Day Golden Globe-díjas színésznő, dalszerző és énekes, Ellie Goulding brit énekes, a négyszeres Grammy győztes Angelique Kidjo és Lang Lang sztárzongorista. Az ünnepségen az emírségek feltörekvő tehetségei is helyet kapnak; fellép a helyi közönség körében nagy népszerűségnek örvendő Mohamed Abdo és Ahlám as-Sámszi énekes, további Husszein al-Dzsaszmi helyi zongorista és dalszerző is.



Tárek Goseh, az Expo 2020 Dubai rendezvényszervezési igazgatója arról beszélt, hogy a megnyitó "hihetetlen és felejthetetlen" lesz.



"A zene és a szórakoztatóipar legnagyobb neveivel, továbbá az al-Vaszl Pláza lélegzetelállító és világelső technológiájának köszönhetően ez igazi nagy durranás lesz, amely felvezeti a 182 napig tartó, vizuálisan lenyűgöző és érzelmileg inspiráló rendezvényt" - mondta Goseh a világkiállítás központi épületében tartandó megnyitóról.



A magyar pavilon a 2011-ben elhunyt Makovecz Imre Kossuth- és Ybl-díjas építész, a magyar organikus építészet megteremtőjének szellemiségét tükrözi. Az épület, amelyet Makovecz egykori tanítványa és munkatársa, Csernyus Lőrinc tervezett, egy belső kupolából és az azt körülölelő külső burokból áll. Állandó kiállításának központi témája Magyarország gyógy- és termálvízkincsei és jótékony hatásuk bemutatása lesz. A magyar pavilont, amely azért is különleges, mert ez az egyetlen faszerkezetű épület az egész térségben, újságírók a dubaji expó 15 legizgalmasabb épülete közé választották.



A magyar pavilon az expó 24 hetében várhatóan több mint 35 kulturális rendezvénynek ad majd otthont, és a látogatók több száz magyar kézműves gasztrotermékkel is megismerkedhetnek.



Az Expo 2020 stábjának közleménye hangsúlyozza, hogy ez az első világkiállítás a közel-keleti, afrikai és dél-ázsiai régióban és az arab világban, és azt, hogy az expók általában nagyobb tömeget vonzanak, mint a labdarúgó világbajnokság vagy az olimpiai játékok. A kiállításon 192 ország mutatkozik be, és a szervezők 25 millió látogatóra számítanak. A világkiállítás a megnyitó ünnepség utáni napon, október 1-jén nyitja meg kapuit a nagyközönség előtt, és 2022. március 31-én ér véget.



MTI