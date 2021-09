Óriási a pánik Gyurcsányéknál az Elkxrtuk-film miatt

Óriási a pánik Gyurcsányéknál az Elkxrtuk című film miatt, a Fővárosi Közgyűlés ülésén "kínjukban össze-vissza" beszéltek a fővárosi gyurcsányisták - írta a fővárosi Fidesz szerdán a közösségi oldalán.

A bejegyzésben emlékeztettek, Láng Zsolt frakcióvezető a közgyűlés ülésén arról kérdezte Karácsony Gergely főpolgármestert, "miért nehezíti meg a fővárosi mozicég az Elkxrtuk című, a 2006-os öszödi beszéd idején játszódó politikai thriller bemutatását", miközben az internetes érdeklődés és jegyvétel a sokszorosa bármely másik filmpremierének.



Hozzátették: erre a kérdésre a főpolgármester nem adott választ, "azonban a Gyurcsány-párt közgyűlésben ülő harcosai lementek a realitás talajáról".



Idézték Gy. Németh Erzsébet főpolgármester-helyettest, aki - mint írták - arról értekezett, hogy kivitette a "szereposztó díványt" az irodájából.



"Ebből arra következtethetünk, hogy elődje, Szentkirályi Alexandra ilyen bútor segítségével hozta meg az elmúlt időszak kulturális döntéseit. Ismerve a két szereplőt, ez a felvetés több szempontból is meghökkentő... De a me too-mozgalmak árnyékában józan embernél erős magyarázatra szorul."



A fővárosi Fidesz bejegyzésében hivatkozott Szaniszló Sándor (DK) XVIII. kerületi polgármesterre is, "aki nem kevesebbet állított, mint hogy megbízható kormányoldali forrásokból tudja, hogy ezt a +borzadály+ filmet hetek óta játszák a Fideszes-székházakban (hol?!) és játsszák csak ott tovább."



A bejegyzésben idézték Horváth Csaba zuglói szocialista polgármester is, aki az ülésen "nemes egyszerűséggel home videónak titulálta" a filmet.



A fővárosi Fidesz szerint ezek is azt mutatják, "óriási a pánik Gyurcsányéknál".

MTI