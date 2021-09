Magyarországnak köszönhető, hogy Csehországban nincsenek migránsok

2021. szeptember 29. 17:44

Magyarországnak köszönhető, hogy Csehországban ma nincsenek illegális bevándorlók - jelentette ki Andrej Babis cseh miniszterelnök Orbán Viktor magyar kormányfővel tartott közös sajtótájékoztatóján szerda délután az észak-csehországi Ústí nad Labemben.

"Az illegális migráció rendkívül súlyos probléma" - mondta a cseh kormányfő. Bírálóan szólt arról, hogy a cseh sajtó manapság nemigen foglalkozik ezzel a témával, pedig a gondok nem múltak el. "Néhány éve, 2015-ben Magyarország volt az egyedüli uniós állam, amely megvédte a schengeni határokat. Hála az akkor épített magyar kerítésnek, Csehországnak ma nincs problémája az illegális migrációval" - szögezte le Andrej Babis.



Cseh-magyar, illetve közös visegrádi négyes sikernek minősítette, hogy az Európai Tanács egyik korábbi ülésén sikerült elérni, hogy a kötelező migránskvóták témája véglegesen lekerüljön az Európai Unió napirendjéről.



Andrej Babis újságírók előtt ismételten köszönetet mondott Magyarországnak, hogy a koronavírus-járvány idején segítséget nyújtott Csehországnak, egyebek között lélegeztetőgépeket ajándékozott, illetve vakcinákat adott kölcsön a cseheknek.



A cseh kormányfő szerint a mostani cseh-magyar tárgyalások középpontjában szintén a gazdasági témák álltak, de szóba került az illegális migráció és a pandémia leküzdésének a problémája is. Andrej Babis hangsúlyozta, hogy nagyon jónak és sikeresnek tartja a cseh-magyar gazdasági együttműködést, és személyesen is nagyon szorosan együttműködik Orbán Viktorral az Európai Tanács ülésein, illetve a V4-ek keretében.



Orbán Viktor mostani csehországi látogatása "megerősítése a két ország és a két kormányfő jó együttműködésének, ami Brüsszelben is már eredményt hozott" - hangsúlyozta Babis.



A sajtótájékoztató után Orbán Viktor részt vett a kormányzó centrista ANO mozgalomnak az Ústí nad Labem-i városi színházban tartott választási gyűlésén. Andrej Babis, az ANO elnöke képviselőjelöltként az Ústí régióban indul az október 8-ára és 9-re kiírt parlamenti választáson.



A magyar miniszterelnököt az esti órákban Milos Zeman cseh államfő is fogadja a Lány-kastélyban, amely a cseh elnökök vidéki rezidenciája.



A magyar kormányfőt Prágában és Ústí nad Labemben is mintegy 10-15 tüntető várta, akik transzparenseken bírálták politikáját.



MTI