Fegyverrel fenyegette a feleségét

2021. szeptember 30. 13:56

Vádat emelt a Szekszárdi Járási Ügyészség egy tolnai férfi ellen, aki gázriasztó pisztollyal fenyegette feleségét, és rálőtt egy az asszonyt védő férfira - közölte a Tolna Megyei Főügyészség csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény szerint a 37 éves férfi 2019. december közepén Bátaszéken kereste fel a nőt, aki az év nyarán két közös kiskorú gyermekükkel együtt elköltözött tőle.



A vádlott az engedély nélkül tartott gázriasztó pisztollyal megfenyegette a feleségét, majd többször rálőtt a nőt befogadó család férfi tagjára, akivel dulakodásba is kezdett. A férfi könnyű sérülést szenvedett.



Az ügyészség azt írta, hogy a vádlott korábban rendszeresen bántalmazta a feleségét: megütötte, lábon rúgta, a haját tépte, karját, nyakát megszorította. Ennek a kiskorú gyermekek is szemtanúi voltak, ami veszélyeztette erkölcsi és érzelmi fejlődésüket.



A férfi többször bántalmazta a felesége szüleit is, előállítása előtt pedig kábítószert fogyasztott.



Az ügyészség többek között felfegyverkezve elkövetett személyi szabadság megsértésével vádolja a férfit, és börtönbüntetés kiszabását szorgalmazza a Szekszárdi Járásbíróságnál.

MTI